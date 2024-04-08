У будинку мера французького міста Аваллон знайшли 70 кг канабісу

Про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що після обшуків французькі правоохоронці затримали загалом сім людей, у тому числі мера та двох її братів.

За даними видання, обшуки проходили в межах операції із зачистки міста і попереднього розслідування справи про торгівлю наркотиками. Головною причиною метою рейду був один з братів мера, який уже потрапляв у поле зору поліції через можливу причетність до наркоторгівлі.

Повідомляється, що заборонений канабіс виявили в прибудові до будинку Джаміли Хабсауї. Обшуки пройшли також в одній аптеці та у приміщенні мерії.

За неофіційною інформацією, жандарми вилучили також майже кілограм кокаїну, €7 тисяч готівкою та 20 золотих злитків.

Зараз слідство з’ясовує, чи знала мер про те, що на території її подвір'я зберігають наркотики.