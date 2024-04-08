У будинку мера французького міста Аваллон знайшли 70 кг канабісу
У неділю, 7 квітня, у Франції заарештували мера міста Аваллон Джамілу Хабсауї після того, як у її будинки жандарми знайшли близько 70 кілограмів канабісу
Про це повідомляє BFMTV.
Зазначається, що після обшуків французькі правоохоронці затримали загалом сім людей, у тому числі мера та двох її братів.
За даними видання, обшуки проходили в межах операції із зачистки міста і попереднього розслідування справи про торгівлю наркотиками. Головною причиною метою рейду був один з братів мера, який уже потрапляв у поле зору поліції через можливу причетність до наркоторгівлі.
Повідомляється, що заборонений канабіс виявили в прибудові до будинку Джаміли Хабсауї. Обшуки пройшли також в одній аптеці та у приміщенні мерії.
За неофіційною інформацією, жандарми вилучили також майже кілограм кокаїну, €7 тисяч готівкою та 20 золотих злитків.
Зараз слідство з’ясовує, чи знала мер про те, що на території її подвір'я зберігають наркотики.
- Нещодавно парламент Німеччини схвалив часткову легалізацію канабісу: з 1 квітня у ФРН можна буде законно курити, зберігати та вирощувати коноплі.
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