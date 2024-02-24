Парламент Німеччини легалізував канабіс: закон набере чинності з 1 квітня
Парламент Німеччини схвалив часткову легалізацію канабісу: з 1 квітня у ФРН можна буде законно курити, зберігати та вирощувати коноплі
Про це повідомляє BBC.
Відповідно до закону, легально можна володіти до 50 грамів канабісу і мати при собі не більше 25 грамів.
Для особистого споживання можна вирощувати до трьох рослин. Куріння марихуани у громадських місцях стане легальним із 1 квітня.
Продавати марихуану планують у спеціальних некомерційних організаціях — "клубах любителів канабісу", в яких може перебувати не більше 500 осіб. Члени клубу вирощуватимуть марихуану та розповсюджуватимуть її всередині організації. Подібні клуби повинні розташовуватися на відстані від дитячих садків та шкіл, куріння марихуани біля навчальних закладів також заборонено.
Закон покликаний зруйнувати чорний ринок продажу марихуани.
- 15 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу.
- 13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала документ у першому читанні, а 21 грудня 2023 року – у другому.
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