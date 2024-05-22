У бундестазі розкритикували Шольца та Макрона через недостатню кількість допомоги для України
Голова комітету з питань оборони в бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн розкритикувала канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона через недостатню кількість допомоги для України
Про це повідомляє Politico.
"У нас є проблема - в той час, як Польща та Німеччина роблять багато, Франція робить відносно мало", - заявила Штрак-Циммерманн.
Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі у форматі "Веймарського трикутника", Штрак-Ціммерманн закликала посадовців надіслати більше зброї, боєприпасів, систем протиповітряної оборони і зробити це якнайшвидше.
Водночас посадовиця заявила, що Шольц "не робить більше для України", зокрема відмовляється надати далекобійні крилаті ракети Taurus.
- У січні Штрак-Циммерманн розкритикувала повільне постачання зброї Україні на тлі чергового масованого ракетного обстрілу з боку РФ.
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