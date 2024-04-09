У бундестазі запропонували купувати необхідну Україні зброю в США і передавати її на фронт

Про це повідомляє n-tv.

"Звичайно, Україна не програла війну. Але вона програла б війну, якби ми не продовжували підтримувати Україну всім необхідним", - заявив він.

За його словами, очевидно, що останнім часом Росія зосередилась "на руйнуванні, а не на дипломатії".

"Росія хоче знищити цю країну, і те, що ми пережили в Маріуполі, - це те, що ми зараз переживаємо в Харкові", - додав політик, зазначивши, що Україна ще з осені минулого року марно чекає на допомогу від Сполучених Штатів.

Він закликав міжнародну спільноту пришвидшити ухвалення рішень щодо підтримки України.

"Тому я закликаю всіх нас в Європі знайти прагматичні та швидкі рішення. І якщо Україні потрібна більша протиповітряна оборона, то нам потрібно зазирнути у власні арсенали. Наприклад, що ще ми, як європейці, можемо виділити в плані Patriot? І якщо потрібно, ми повинні купити те, що потрібно Україні, в США і швидко надати це Україні", - наголосив Рот.