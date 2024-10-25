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У Чечні розстріляли вантажівку Росгвардії, є загиблі

Влад Дідусь
25 жовтня, 2024 п'ятниця
03:25
Світ росгвардія

У четвер, 24 жовтня, невідомі особи розстріляли вантажівку "Урал" зі співробітниками Росгвардії

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Про це з посиланням на російські ресурси повідомляє "Радіо Свобода".

Подія сталась у станиці Петропавлівська Грозненського району Чечні. Невідомі люди атакували вантажівку "Урал", у цей час у транспорті перебували працівники Росгвардії.

За інформацією NIYSO, внаслідок нападу загинули троє осіб. Державні ресурси РФ заявляють про одного вбитого та одного пораненого.

Нападникам вдалось втекти. Зараз їх розшукують російські "правоохоронці".

  • Чеченський диктатор Рамзан Кадиров пригрозив "кровною помстою" депутатам держдуми РФ Сулейману Керімову, Бекхану Барахоєву та Різвану Курбанову через стрілянину біля офісу Wildberries у Москві 18 вересня.
Теги:
Новини
Кримінал
Росія
Чечня
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