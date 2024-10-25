У Чечні розстріляли вантажівку Росгвардії, є загиблі

Про це з посиланням на російські ресурси повідомляє "Радіо Свобода".

Подія сталась у станиці Петропавлівська Грозненського району Чечні. Невідомі люди атакували вантажівку "Урал", у цей час у транспорті перебували працівники Росгвардії.

За інформацією NIYSO, внаслідок нападу загинули троє осіб. Державні ресурси РФ заявляють про одного вбитого та одного пораненого.

Нападникам вдалось втекти. Зараз їх розшукують російські "правоохоронці".