Кадиров пригрозив "кровною помстою" олігарху Керімову та ще двом депутатам держдуми РФ через стрілянину в центрі Москви
Чеченський диктатор Рамзан Кадиров пригрозив "кровною помстою" депутатам держдуми РФ Сулейману Керімову, Бекхану Барахоєву та Різвану Курбанову через стрілянину біля офісу Wildberries у Москві 18 вересня
Про це пише "Медуза".
На нараді з командирами і начальниками силового блоку Чечні, Кадиров згадав російського олігарха Сулеймана Керімова та депутатів держдуми Бекхана Барахоєва і Різвана Курбанова "в контексті інциденту в офісі Wildberries".
"Там була бізнес-ситуація. Там був Барахоєв Бекхан, там був Керімов Сулейман, Курбанов Різван. У них свій бізнес, який вони не тільки забрали у дружини. Вони замовили мене", - сказав Кадиров.
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Він наголосив, що "офіційно оголосить їм кровну помсту", якщо вони не доведуть протилежне. Крім того, Кадиров зазначив, що нібито має свідків, у яких згадані депутати "замовляли, запитували, за скільки вони зможуть прийняти замовлення" на вбивство лідера Чечні.
Що відомо про стрілянину в центрі Москви
У центрі Москви, 18 вересня, сталася стрілянина біля офісу інтернет-магазину Wildberries, писало видання "Медуза". Тоді чоловік засновниці маркетплейса Владислав Бакальчук прибув до офісу, за його словами, на ділову зустріч. Бакальчука супроводжувала охорона з МВС.
Водночас у компанії заявили, що Владислав Бакальчук спробував "незаконно проникнути" в офіс, а стрілянину відкрили його супутники. Сам Бакальчук стверджував, що стріляти почали з боку офісу. Унаслідок стрілянини загинули двоє охоронців родом з Інгушетії.
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