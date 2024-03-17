Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Чехії зафіксували найбільший спалах коклюшу з 1963 року, серед хворих мер Праги

У Чехії зафіксували найбільший спалах коклюшу з 1963 року, серед хворих мер Праги

17 березня, 2024 неділя
18:06
Світ Бактерія кашлюка

У Чехії зафіксували 3084 випадки захворювання на коклюш, чого не спостерігалося з 1963 року. До числа хворих входить 80-річний мер Праги Богуслав Свобода

Про це повідомляє BBC.

Під час засідання парламентського комітету з охорони здоров'я мер Праги кашляв і розбризкував мокротиння, запевнивши, що вже шостий день приймає антибіотики.

Через це празька Партія зелених звернулася до суду і вирішила почати кримінальну справу проти мера за розповсюдження інфекційного захворювання.

Водночас празьке управління охорони здоров'я шкіл  міста листи, в яких повідомлялось, що в разі виявлення підтвердженого випадку кашлюку в класі, всі невакциновані діти повинні бути відправлені додому.

Міністр охорони здоров'я Властіміл Валек заявив, що зростання захворюваності на коклюш обумовлене поєднанням двох факторів: відновленням респіраторних захворювань, пов'язаним з відмовою суспільства від суворих заходів протидії Covid, і неповною імунізацією дітей.

Вакцина проти кашлюку застосовується в п'ять етапів, перші три - в перші 12 місяців життя. Майже всі діти отримують ці початкові дози. Однак лише 90% отримують останні дві, які вводяться у віці шести та десяти років.

Це, на думку Валека, пояснює, чому найбільше зростання захворюваності спостерігається серед чеських підлітків.

Батьків закликають перевірити історію щеплень своїх дітей. Дорослим рекомендується зробити ревакцинацію.

  • 26 січня повідомлялось, що в Україну доставили 350 тис. доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця для проведення рутинних щеплень у 2024 році. ЮНІСЕФ закупив їх на запит МОЗ.
Теги:
Здоров'я
Чехія
Вакцинація
Читайте також:
Загиблі в Одесі 15 березня 2024 року Сергій Тетюхін, Олександр Гостіщев, Дмитро Авраменко
16 березня, 2024 субота
Російські ракети на ключових осіб з Нацгвардії та Нацполіції в Одесі могли навести зрадники, - депутатка Бобровська
Маріуполь драмтеатр
16 березня, 2024 субота
"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя
Зеленський і Путін
15 березня, 2024 п'ятниця
"Київські лідери мали б вести переговори до того, як Москва вирішить знищити українців": маніпуляції іноземних ЗМІ за 15 березня
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.48
    Купівля 38.48
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.88
    Продаж 42.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
17 березня
18:08
OPINION
Ірина Цілик
Яке миритися?! А дітей нам хто поверне?!
18:00
Інтерв’ю
боривітер
Це те, що об'єднує нас з попередніми генераціями, - співкураторка виставки у Києві "Алла Горська. Боривітер" Олена Грозовська
17:39
Оновлено
Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину в Тирасполі
Спалено вертоліт: Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину
17:38
електроенергія, шахеди
Росіяни запустили БПЛА по Україні: в кількох областях оголошено тривогу
17:17
Вибух
У Сумах є два "прильоти" по інфраструктурі
17:04
родина дивиться кіно, телевізор
Дослідники з Каліфорнійського університету з'ясували, що надмірне сидіння підвищує ризик ранньої смерті
17:02
Інтерв’ю
на фото Зеленський і Макрон
​​​​​​​Британія і Франція можуть перейняти у США лідерство у війні з РФ, - полковник Грант
16:35
ДТП
На трасі Дніпро - Павлоград вилетіла в поле й перекинулась маршрутка: є загиблі та поранені, - ЗМІ
16:33
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль і ХАМАС розпочинають новий раунд переговорів про тимчасове перемир'я у Газі
16:04
ВАШИНГТОН, Округ Колумбія: на місці стрілянини рано вранці в районі Шоу 17 березня 2024 р.
У Вашингтоні зчинили стрілянину: 2 людини загинуло, 5 поранено
16:01
OPINION
Карл Волох
Макрон може стати французьким Рейганом
15:58
паспортний контроль, прикордонники
Три дружини і троє дітей: житель Києва хотів виїхати до Словаччини за фальшивими документами
15:49
Ексклюзив
Папа Франциск та патріарх Кіріл
Банк Ватикану відмиває великі російські кошти, - дипломат Щербак
15:28
Снайпер ЗСУ
На Сумщині зупинили три ворожі ДРГ
15:28
Оновлено
Юрій Ігнат
Ігнат покинув посаду речника Повітряних сил ЗСУ
15:08
Оновлено
У Кишиневі 54-річний чоловік жбурнув коктейль Молотова у двір посольства РФ
"Я зневажаю щурячого виродка". У Кишиневі 54-річний чоловік жбурнув коктейль Молотова в двір посольства РФ
14:58
Оновлено
Миколаїв
Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: є постраждалі
14:56
Ексклюзив
"Сценарій повномасштабної атаки РФ на країни НАТО малоймовірний": експерт Жовтенко пояснив, як Росія бачить майбутню війну з Альянсом
14:52
прапор України
Партизани "Жовтої стрічки" спалили російський триколор над Макіївкою та підняли український прапор
14:38
У Вільнюсі поховали першого загиблого у війні проти РФ литовського добровольця
У Вільнюсі поховали першого загиблого на війні проти РФ литовського добровольця
14:33
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА на 8 регіонів: українські дрони влучили у Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї
14:21
вибори росія
В окупованих районах Донеччини до голів "виборчих комісій" приставили особисту охорону
14:04
OPINION
Андрій Магера
У Росії палять виборчі скриньки. Медведєв вважає це держзрадою
13:56
Сергій Шойгу
Шойгу прибув у окупований Крим: наказав підвищувати "живучість кораблів" і порадив, як захищатися від українських атак
13:55
Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш
Для стримування Росії: Латвія просить Британію змінити модель оборони
13:52
блокада кордону
Польські фермери на 4 дні заблокують пункт пропуску на кордоні з Німеччиною
13:15
загиблі добровольці
Дітям загиблих добровольців збільшили грошові виплати
13:12
НАТО
Треба 2% від ВВП: Європі не вистачає €56 млрд на фінансування НАТО
13:11
РФ на Донеччині вдарила новою авіабомбою по Селидовому і ракетами по Мирнограду: дві жінки поранені, понад 30 руйнувань
13:09
Огляд
Bayraktar
Що відомо про завод Baykar, який почали будувати в Україні: коли, скільки і які "байрактари" там виготовлятимуть
12:17
У Нікополі росіяни влучили дроном у заправку: постраждали троє людей
12:00
OPINION
Орест Сохар
Папа "Пекінський"
11:58
Південна Осетія
Південна Осетія, регіон, що відокремився від Грузії, обговорює можливість входження до складу Росії, - росЗМІ
11:17
Геннадій Москаль
Помер політик, правник і нардеп двох скликань Геннадій Москаль
10:56
Ексклюзив
Обстріл, БПЛА, шахеди, Сумщина
В одній із громад Сумщини вже тиждень тривають активні бойові дії, - журналістка Яцина
10:49
Російська зброя
Російський експорт зброї за 10 років впав на понад 50%: британська розвідка назвала причини
10:45
Акім Галімов
“Коріння цієї війни лежать в історії”. Розмова з Акімом Галімовим
10:31
Російські добровольці зайшли до ще одного населеного пункту в РФ та захопили будівлю адміністрації
10:22
телефон
"Частина інформаційної кампанії "Майдан-3": ISW пояснив, навіщо окупанти телефонують родичам українських полонених
10:13
Еммануель Макрон
Макрон пообіцяв приїхати в Україну "з конкретними пропозиціями та рішеннями"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV