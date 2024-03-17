У Чехії зафіксували найбільший спалах коклюшу з 1963 року, серед хворих мер Праги

Про це повідомляє BBC.

Під час засідання парламентського комітету з охорони здоров'я мер Праги кашляв і розбризкував мокротиння, запевнивши, що вже шостий день приймає антибіотики.

Через це празька Партія зелених звернулася до суду і вирішила почати кримінальну справу проти мера за розповсюдження інфекційного захворювання.

Водночас празьке управління охорони здоров'я шкіл міста листи, в яких повідомлялось, що в разі виявлення підтвердженого випадку кашлюку в класі, всі невакциновані діти повинні бути відправлені додому.

Міністр охорони здоров'я Властіміл Валек заявив, що зростання захворюваності на коклюш обумовлене поєднанням двох факторів: відновленням респіраторних захворювань, пов'язаним з відмовою суспільства від суворих заходів протидії Covid, і неповною імунізацією дітей.

Вакцина проти кашлюку застосовується в п'ять етапів, перші три - в перші 12 місяців життя. Майже всі діти отримують ці початкові дози. Однак лише 90% отримують останні дві, які вводяться у віці шести та десяти років.

Це, на думку Валека, пояснює, чому найбільше зростання захворюваності спостерігається серед чеських підлітків.

Батьків закликають перевірити історію щеплень своїх дітей. Дорослим рекомендується зробити ревакцинацію.