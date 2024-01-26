ЮНІСЕФ доставив в Україну 350 тис. доз вакцини проти дифтерії, кашлюку та правця

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що ЮНІСЕФ закупив вакцину коштом уряду Японії. Препарати будуть розподілені до медзакладів в усіх областях України.

У відомстві нагадали, що кашлюк, дифтерія та правець можуть мати серйозні наслідки для здоровʼя дітей, особливо в умовах війни, коли доступ до медичної допомоги може бути ускладненим чи тимчасово обмеженим. Наприклад, у правця – 70% летальності, а кашлюк у немовлят може викликати небезпечну для життя затримку дихання (апное).

"Війна може спричинити більше поширення інфекцій через масове переміщення людей і перебої в наданні медичних послуг, особливо що стосується програми профілактичних щеплень. Діти мають бути захищеними від хвороб, яким можна запобігти за допомогою вакцин, тому ЮНІСЕФ продовжує закуповувати й доставляти вакцини для планових щеплень, щоб підтримати Україну. Водночас батьки мають відповідально ставитися до вакцинування своїх дітей згідно з графіком щеплень і не відкладати це на потім. Якщо щеплення було пропущене, необхідно скористатися можливістю надолужили пропущену дозу за найпершої можливості, аби захистити здоровʼя дітей", — сказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Щеплення є безоплатними. Їх роблять і віці 2, 4, 6 і 18 місяців, потім у 6 років проводиться ревакцинація вакциною АДП (дифтерія-правець), а в 16 років — вакциною АДП-М (проти правця та дифтерії зі зменшеним вмістом антигена, що використовується для дорослих).