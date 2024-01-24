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У Челябінській області РФ масштабна пожежа площею 3,6 тис. квадратних метрів на меблевій фабриці

24 січня, 2024 середа
04:06
Світ пожежа_вогонь

Вночі 24 січня У Челябінській області РФ сталась масштабна пожежа на меблевій фабриці. Вогнем охоплено 3600 квадратних метрів

Про це повідомляє МНС РФ.

"У Челябінській області вогнеборці МНС Росії ліквідують велику пожежу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за два кілометри від селища Батуринський горить покрівля меблевої фабрики. Вогнем охоплено 3600 квадратних метрів.

Загалом на місці працюють понад 60 спеціалістів та 18 одиниць техніки. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Згодом пожежники поінформували, що локалізували вогонь.

  • В Улан-Баторі поряд із ринком вибухнув 60-тонний бензовоз, в результаті чого загинули шестеро людей, зокрема й троє пожежників, і понад 10 отримали поранення.
Теги:
Відео
Росія
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