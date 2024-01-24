У Монголії вибухнула вантажівка з 60 тоннами газу: 6 загиблих, понад 10 людей постраждали
В Улан-Баторі поряд із ринком вибухнув 60-тонний бензовоз, в результаті чого загинули шестеро людей, зокрема й троє пожежників, і понад 10 отримали поранення
Про це повідомляє монгольське видання News.mn.
За словами місцевих, після вибуху газовозу вогонь швидко поширився, внаслідок чого загорілося кілька автомобілів, сусідні житлові будинки та ринок.
Автомобілі, що стояли поруч з газовозом, відкинуло на 30-40 метрів.
За попередніми даними, загинули 6 людей, зокрема і троє пожежників, а також відомо про понад 10 поранених місцевих жителів, яких доставлено до лікарні з опіками.
Зазначається, що водій газовоза збирався везти газ до Замін-Ууд, але на перехресті Дунжингарав потрапив в аварію, і його машина вибухнула.
Правоохоронці з'ясовують причину займання, перевіряють справність та безпеку газового балона.
- Вдень у суботу, 9 грудня 2023 року, на території бази зі зберігання паливно-мастильних матеріалів, що в тимчасово окупованому росіянами українському місті Макіївка (Донеччина), мав місце потужний вибух. Після вибуху почалася величезна пожежа.
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