У Монголії вибухнула вантажівка з 60 тоннами газу: 6 загиблих, понад 10 людей постраждали

Про це повідомляє монгольське видання News.mn.

За словами місцевих, після вибуху газовозу вогонь швидко поширився, внаслідок чого загорілося кілька автомобілів, сусідні житлові будинки та ринок.

Автомобілі, що стояли поруч з газовозом, відкинуло на 30-40 метрів.

За попередніми даними, загинули 6 людей, зокрема і троє пожежників, а також відомо про понад 10 поранених місцевих жителів, яких доставлено до лікарні з опіками.

Зазначається, що водій газовоза збирався везти газ до Замін-Ууд, але на перехресті Дунжингарав потрапив в аварію, і його машина вибухнула.

Правоохоронці з'ясовують причину займання, перевіряють справність та безпеку газового балона.