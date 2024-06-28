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У демократів заговорили про заміну Байдена іншим кандидатом після дебатів із Трампом, - NYT

28 червня, 2024 п'ятниця
09:46
Світ Джо Байден

Невдалий виступ президента США Джо Байдена на дебатах змушує членів Демократичної партії говорити про те, щоб замінити його на іншого кандидата на виборах

Зміст

Про це повідомляє NYT.

Видання пише, що проблема у непереконливому виступі Байдена під час дебатів, його регулярних обмовках, слабкому голосі, нездатності виразно подати позицію його партії з головних питань.

"Партії існують для того, щоб перемагати. Людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику Байдена. Тепер цей же страх підживлюватиме заклики до його зняття як кандидата", - сказав високопоставлений представник штабу Байдена.

Група демократів Палати представників заявила, що вони разом спостерігали за дебатами, а один, який говорив на умовах анонімності, визнав, що для Байдена це була "катастрофа". Представник заявив, що група обговорювала необхідність нового кандидата в президенти.

Марк Буелл, видатний донор Байдена та Демократичної партії, сказав після дебатів, що президент повинен серйозно подумати, чи є він найкращою людиною для кандидатури: "У нас є час посадити туди ще когось?"

Він додав, що поки що не закликає Байдена відступити, але "демократичне керівництво зобов’язане піти в Білий дім і чітко показати, що думає Америка, тому що тут на карту поставлена ​​демократія, і ми всі нервуємося".

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, один із тих, кого згадують як можливу заміну Байдена, крім віцепрезидентки Камали Гарріс, відмахнувся від розмов про зміну кандидатів.

"Я б ніколи не відвернувся від послужного списку президента Байдена. Я б ніколи не повернувся спиною до президента Байдена, і я не знаю жодного демократа в моїй партії, який би зробив це, особливо після цього вечора", — сказав він журналістам після дебатів. 

Ендрю Янг, який балотувався на праймеріз від Демократичної партії у 2020 році, ще до завершення дебатів написав у Х: "Хлопці, демократи повинні висунути когось іншого — поки не пізно".

Деякі демократи кажуть, що вже надто пізно, зазначивши, що Байден — горда, уперта людина, яка вже давно наполягає на тому, що він найкраще підготовлений для перемоги над Трампом і не слухатиме нікого, крім, можливо, своєї дружини, Джилл Байден.  

  • Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати. Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.
Теги:
вибори
політика
вибори президента
Джо Байден
вибори у США
США
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