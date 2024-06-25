У Держдепі США прокоментували пропозицію Сенату визнати РФ спонсором тероризму
У Держдепі США вважають, що посилення санкцій та експортних обмежень проти РФ працює ефективніше, ніж визнавання її державою-спонсором тероризму
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише Укрінформ.
Він зазначив, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму.
За словами Міллера, такий статус потягне за собою низку негативних наслідків у тому числі гуманітарного характеру.
"Тому ми продовжуємо переслідувати їх шляхом запровадження санкцій проти російських чиновників, санкцій проти російських компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину, і будемо надалі робити це",- додав речник Держдепартаменту.
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Сенатори від обох провідних партій Конгресу США 20 червня представили законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму після підписання угоди про партнерство між РФ та КНДР.
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