У Держдепі США прокоментували пропозицію Сенату визнати РФ спонсором тероризму

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише Укрінформ.

Він зазначив, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму.

За словами Міллера, такий статус потягне за собою низку негативних наслідків у тому числі гуманітарного характеру.

"Тому ми продовжуємо переслідувати їх шляхом запровадження санкцій проти російських чиновників, санкцій проти російських компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину, і будемо надалі робити це",- додав речник Держдепартаменту.