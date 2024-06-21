Після угоди з КНДР: сенатори закликали конгрес США визнати РФ спонсором тероризму
Сенатори від обох провідних партій Конгресу США представили законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму після підписання угоди про партнерство між РФ та КНДР
Про це пише Голос Америки.
Відповідний законопроєкт презентували 20 червня сенатори від обох провідних партій Конгресу США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь.
"Той факт, що він (Путін, - ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму", - заявив сенатор-республіканець заявив Грем.
Водночас сенатор-демократ Річард Блюменталь наголосив, що підписана угода між Володимиром Путіним та Кім Чен Ином є "глибоко лякаючою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".
Автори законопроєкту у передумовах, які кваліфікують РФ як державу-спонсорку тероризму, зазначають і російське повномасштабне вторгнення у 2022 році.
Окрім цього, до переліку доказів терористичної діяльності РФ сенатори пропонують внести отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка у 2006 році, збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році, підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році.
Також до переліку увійшли отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році та смерть у 2024 році російського опозиціонера Олексія Навального.
На запитання, коли саме відповідний законопроєкт можуть винести на голосування, сенатори відповіли, що це станеться "скоріше, ніж пізніше".
- У лютому 2024 року очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що невизнання Росії спонсором тероризму породжує серйозні ризики особливо для цивілізованих країн.
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