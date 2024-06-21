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Після угоди з КНДР: сенатори закликали конгрес США визнати РФ спонсором тероризму

21 червня, 2024 п'ятниця
14:17
Світ конгрес США

Сенатори від обох провідних партій Конгресу США представили законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму після підписання угоди про партнерство між РФ та КНДР

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Про це пише Голос Америки.

Відповідний законопроєкт презентували 20 червня сенатори від обох провідних партій Конгресу США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь.

"Той факт, що він (Путін, - ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму", - заявив сенатор-республіканець заявив Грем.

Водночас сенатор-демократ Річард Блюменталь наголосив, що підписана угода між Володимиром Путіним та Кім Чен Ином є "глибоко лякаючою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".

Автори законопроєкту у передумовах, які кваліфікують РФ як державу-спонсорку тероризму, зазначають і російське повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Окрім цього, до переліку доказів терористичної діяльності РФ сенатори пропонують внести отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка у 2006 році, збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році, підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році.

Також до переліку увійшли отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році та смерть у 2024 році російського опозиціонера Олексія Навального.

На запитання, коли саме відповідний законопроєкт можуть винести на голосування, сенатори відповіли, що це станеться "скоріше, ніж пізніше".

  • У лютому 2024 року очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що невизнання Росії спонсором тероризму породжує серйозні ризики особливо для цивілізованих країн.

Теги:
Росія
КНДР
тероризм
Війна з Росією
США
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