"Це ганьба для міжнародної судової системи": Буданов про невизнання Росії спонсором тероризму
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що невизнання Росії спонсором тероризму породжує серйозні ризики особливо для цивілізованих країн
Про це він заявив у інтерв'ю французькому виданню Liberation, передає пресслужба Міноборони.
"Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн", - заявив Буданов.
Йдеться про рішення Міжнародного суду ООН від 31 січня 2024 у справі "Україна проти Росії", де Москві, між іншим, були пред’явлені звинувачення у порушенні норм Конвенції про фінансування тероризму.
Згідно з трактуванням Суду, Росію не можна визнавати спонсором тероризму, оскільки російський ЗРК "Бук", яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів та членів екіпажу Боїнга МН-17, є зброєю, а не грошима.
За словами Буданова, відповідне рішення Суду породжує серйозні ризики.
"Виходить якщо держава-агресор дасть (бойовикам, - ред.) ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний "Боїнг", то, в принципі, це не буде тероризмом", - зауважив очільник української розвідки.
- Парламентська асамблея ОБСЄ визнала РФ державою-спонсором тероризму, а ПВК Вагнера терористичною організацією.
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