"Це ганьба для міжнародної судової системи": Буданов про невизнання Росії спонсором тероризму

Про це він заявив у інтерв'ю французькому виданню Liberation, передає пресслужба Міноборони.

"Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн", - заявив Буданов.

Йдеться про рішення Міжнародного суду ООН від 31 січня 2024 у справі "Україна проти Росії", де Москві, між іншим, були пред’явлені звинувачення у порушенні норм Конвенції про фінансування тероризму.

Згідно з трактуванням Суду, Росію не можна визнавати спонсором тероризму, оскільки російський ЗРК "Бук", яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів та членів екіпажу Боїнга МН-17, є зброєю, а не грошима.

За словами Буданова, відповідне рішення Суду породжує серйозні ризики.

"Виходить якщо держава-агресор дасть (бойовикам, - ред.) ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний "Боїнг", то, в принципі, це не буде тероризмом", - зауважив очільник української розвідки.