Парламентська асамблея ОБСЄ визнала РФ державою-спонсором тероризму
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала РФ державою-спонсором тероризму, а ПВК Вагнера терористичною організацією
Про це у фейсбук повідомила членкиня постійної делегації України у Парламентській Асамблеї ОБСЄ Євгенія Кравчук.
Кравчук зазначила, що у вівторок члени Парламентської Асамблеї ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію. За її словами, у документі йдеться про те, що тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці, а дії ПВК Вагнера від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні. У цьому контексті наголошується, що президент Росії Володимир Путін особисто визнав, що Група Вагнера була "повністю фінансована" РФ.
Окрім того, Кравчук підкреслила, що в декларації йдеться про те, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК "Вагнер", її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.
"Найголовніше – (ПА ОБСЄ – ред.) закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер "Групи Вагнера" та її дій; відповідальність Російської Федерації, як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини", – додала член української делегації в ПА ОБСЄ.
Євгенія Кравчук наголосила, що таке формулювання вперше закріплене в офіційному документі міжнародної організації.
"До речі, аналогічний термін "state sponsor of terrorism" знає і законодавство США, які також є членом ОБСЄ. Маю надію, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише в США, а й у всьому світі. Адже тероризм не має залишатися поза увагою та справедливим покаранням", – резюмувала народний депутат.
Відзначимо, літня сесія ПА ОБСЄ тривала впродовж 30 червня – 4 липня у Ванкувері (Канада). У межах сесії ПА ОБСЄ ухвалила рішення про створення спеціального комітету з питань України для консультацій між парламентарями 57 країн-учасниць щодо допомоги українцям через вторгнення Росії.
- Нагадаємо, 21 листопада парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.
- 13 листопада ПАРЄ визнала російський режим терористичним.
- Крім того, це визнали ще низка країн, зокрема у серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму.
- 23 листопада депутати Європарламенту проголосували за визнання Росії державою-спонсором тероризму.
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