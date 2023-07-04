Парламентська асамблея ОБСЄ визнала РФ державою-спонсором тероризму

Про це у фейсбук повідомила членкиня постійної делегації України у Парламентській Асамблеї ОБСЄ Євгенія Кравчук.

Кравчук зазначила, що у вівторок члени Парламентської Асамблеї ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію. За її словами, у документі йдеться про те, що тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці, а дії ПВК Вагнера від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні. У цьому контексті наголошується, що президент Росії Володимир Путін особисто визнав, що Група Вагнера була "повністю фінансована" РФ.

Окрім того, Кравчук підкреслила, що в декларації йдеться про те, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК "Вагнер", її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.

"Найголовніше – (ПА ОБСЄ – ред.) закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер "Групи Вагнера" та її дій; відповідальність Російської Федерації, як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини", – додала член української делегації в ПА ОБСЄ.

Євгенія Кравчук наголосила, що таке формулювання вперше закріплене в офіційному документі міжнародної організації.

"До речі, аналогічний термін "state sponsor of terrorism" знає і законодавство США, які також є членом ОБСЄ. Маю надію, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише в США, а й у всьому світі. Адже тероризм не має залишатися поза увагою та справедливим покаранням", – резюмувала народний депутат.

Відзначимо, літня сесія ПА ОБСЄ тривала впродовж 30 червня – 4 липня у Ванкувері (Канада). У межах сесії ПА ОБСЄ ухвалила рішення про створення спеціального комітету з питань України для консультацій між парламентарями 57 країн-учасниць щодо допомоги українцям через вторгнення Росії.