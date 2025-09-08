У Єрусалимі сталася стрілянина: загинули 5 людей, нападників нейтралізували

Про це пишуть The Guardian, BBC, The Times of Israel.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 10:13 за місцевим часом: її відкрили дві особи по автобусній зупинці. Правоохоронці заявляють, що "двох терористів" нейтралізували у відповідь.

Унаслідок стрілянини поранені щонайменше 15 людей. Пʼять людей загинули.

За даними ізраїльської служби швидкої допомоги, загиблими є три чоловіки віком 30 років, 50-річний чоловік та 50-річна жінка.

Дев'ятьох людей з вогнепальними пораненнями доставили до лікарень разом з трьома іншими постраждалими від розбитого скла.