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У ЄС обговорюють встановлення GPS-трекерів у вантажівки, аби контролювати українських перевізників у Польщі, - ЗМІ

12 квітня, 2024 п'ятниця
18:39
Світ Новини Західної України

У Європейські комісії нібито пропонують запровадити додаткові перевірки українських перевізників під час перетину польського кордону, зокрема - встановити у вантажівки з України GPS-трекери для контролю на території Польщі

Про це повідомляє RMF24. 

У Єврокомісії нібито обговорюють ідею щодо встановлення GPS-трекерів в українські вантажівки у відповідь на протести поляків, завдяки яким був би інструмент контролю за перевізниками з України. У матеріалі зазначено, таким чином, наприклад, інспекція дорожнього транспорту або інші контрольні служби могли б моніторити, куди рухаються водії в Польщі та чи відповідають їхні перевезення деклараціям. 

У RMF24 зазначають, що над цим рішенням працює зокрема підрозділ Європейського Союзу з питань дорожньо-транспортної політики. 

Також за інформацією кореспондента видання, Єврокомісія не планує відновлювати довільний режим для вантажних українських перевізників, чого вимагають поляки на протестах. 

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Загалом Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками.

Теги:
Суспільство
Україна
Польща
ЄС
транспорт
Єврокомісія
фермери
акції протестів
Економіка
Блокування кордону
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