У ЄС закликали до термінової реформи економіки блоку після перемоги Трампа

Про це повідомляє Politico.

За його словами, "відчуття нагальності стало сильнішим, ніж тиждень тому"до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Він закликав європейських лідерів виконати поради, представлені у його звіті про конкурентоспроможність.

"Деякі з пропозицій (звіту, - ред.) були нагальними ще раніше, оскільки європейська економіка перебувала в стагнації; вони ще більш нагальні сьогодні", - наголосив Драгі.

Згідно з повідомленням, звіт рекомендує щорічні інвестиції в розмірі 800 мільярдів євро для подолання інвестиційного дефіциту.

Крім того, він звернув увагу на передвиборчі заяви Трампа про запровадження високих тарифів на імпорт, скорочення допомоги Україні та перегляд підтримки НАТО, які підкреслюють, за його словами, необхідність швидких дій з боку ЄС.