У Європі вже порівнюють Росію з фашистсько-гітлерівською Німеччиною, - Висоцька
Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька зазначила, що в Європі Росію вже відкрито порівнюють з гітлерівським режимом, який колись вдавався до аналогічних злочинів
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Це некомфортна і певною мірою табуйована тема, але вже великий прорив - те, що Росію нарешті почали відкрито порівнювати з фашистсько-гітлерівською Німеччиною. Це суттєва зміна в дискурсах, особливо якщо згадати початок повномасштабної війни та перші роки", - зауважила Висоцька.
Кореспондентка нагадала, що учора, 7 травня, у Європарламенті відбулися дебати щодо викрадення українських дітей Росією та їх депортації на територію РФ.
"І я хочу наголосити: усі депутати, які виступали, жоден не висловив критики. Усі ці орбанівці мовчки сиділи. У кожному виступі звучало пряме порівняння Росії з гітлерівським режимом, який у свій час вдавався до аналогічних злочинів. І сьогодні вже не бояться називати те, що чинить Росія в Україні своїм іменем - геноцид. Росія хоче знищити українську націю, культуру, мову, ідентичність.
Росія бере українських дітей, вивозить їх на свою територію, примусово русифікує, а потім відправляє на мілітарні тренування, щоб згодом ці діти, коли виростуть, воювали проти України. У європейській голові це не вкладається, вони шоковані тією інформацією, яка до них надходить", - додала Висоцька.
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