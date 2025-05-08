"Україна не забула, що боролися десятки народів": українські лідери привітали з Днем пам’яті та перемоги над нацизмом

Своє привітання Зеленський записав на Хрещатику в Києві, передає Офіс президента.

"Сьогодні тут українці, тут українки йдуть своїми вулицями під своїми прапорами завдяки своїм героям. Нашим героям, нашим воїнам. Хто захистив і захищає країну зараз по всій лінії фронту, далеко від свого дому, аби це життя було можливим", - заявив президент.

За його словами, навіть у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є різниця між Росією та Україною.

"Колони з танків, коробки вбивць, що марширують, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які звисока прийматимуть цей хід. Секта під назвою "Можем повторить". Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила. Весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш. Парад жовчі й брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна не забула, що "80 років тому з нацизмом боролися десятки народів". За його словами, понад 8 мільйонів українців загинули в цій боротьбі.

"Для них ідол – дід на Красній площі, що забрав життя мільйонів. Для нас же герої – герої серед нас", - наголосив український лідер.

Привітання Сирського

Олександр Сирський заявив, що внесок України в європейський мир – один із найбільших, що раніше, що й зараз.

"45 мільйонів жертв у Європі. Із них – понад 8 мільйонів українців. Майже кожен четвертий. Військові. Цивільні. Діти. Понад 7 мільйонів українців билися у складі армій антигітлерівської коаліції — на різних фронтах, у різних мундирах, але з однією метою - здобути мир для всього світу", - каже головнокомандувач.

За його словами, зараз українці тримають удар "нових нацистів, які хочуть знищити нас, щоб піти далі на інші країни".

"Одержимі диктатори Гітлер і Сталін мріяли стерти Україну та український народ з лиця землі. Але їхній слід в історії вкритий ганьбою. А Україна є, вона бореться, стоїть. І буде стояти! Це має стати наукою для всіх сучасних тиранів та загарбників", - додав він.

Привітання Шмигаля

Денис Шмигаль написав, що Друга світова війна залишила "глибокі рани у світовій історії, але її уроки не були засвоєні тими, хто сьогодні розв’язав нову агресію".

"Як і 80 років тому, Україна знову бореться із загарбниками. Росіяни, як і нацисти, вчиняють на наших землях жахливі злочини, вбивають і калічать мирних людей. Росія намагається присвоїти собі роль "переможця", прикриваючись чужими заслугами. Але країна, що нищить мирні міста, не може бути символом перемоги - лише джерелом зла", - зауважив прем'єр.

За його словами, День пам’яті - це "не тріумф переможців", а застереження про те, що війна завжди несе біль та втрати.