Усі ті, хто за мир, повинні бути 9 травня в Україні, а не в Москві, – Каллас

З такою заявою виступила віцепрезидентка Єврокомісії, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Варшаві, передає Укрінформ.

"Ясно, що всі ті, хто за мир, повинні бути в Україні, а не в Москві, коли йдеться про 9 травня, яке є Днем Європи – коли ми відзначаємо Європу, яка є проєктом миру", - наголосила вона.

Каллас повідомила, що міністри вирушать до Львова для обговорення подальшої підтримки України, зокрема у присутності партнерів з-за меж Євросоюзу.

Дипломатка також зазначила, що Євросоюз працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії, аби посилити тиск і змусити Кремль до миру. За її словами, ЄС і Велика Британія мають спільне бачення цього процесу.