Усі ті, хто за мир, повинні бути 9 травня в Україні, а не в Москві, – Каллас
Усі ті, хто справді виступають за мир, повинні 9 травня бути в Україні, а не в Москві. Водночас ЄС працює над черговим пакетом санкцій проти Росії
З такою заявою виступила віцепрезидентка Єврокомісії, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Варшаві, передає Укрінформ.
"Ясно, що всі ті, хто за мир, повинні бути в Україні, а не в Москві, коли йдеться про 9 травня, яке є Днем Європи – коли ми відзначаємо Європу, яка є проєктом миру", - наголосила вона.
Каллас повідомила, що міністри вирушать до Львова для обговорення подальшої підтримки України, зокрема у присутності партнерів з-за меж Євросоюзу.
Дипломатка також зазначила, що Євросоюз працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії, аби посилити тиск і змусити Кремль до миру. За її словами, ЄС і Велика Британія мають спільне бачення цього процесу.
- Раніше стало відомо, що до Москви 9 травня планують приїхати самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, а також президенти Таджикистану й Азербайджану Емомалі Рахмон та Ільхам Алієв.
- Водночас український уряд запросив лідерів ЄС 9 травня до Києва на знак демонстрації дипломатичної сили проти щорічного військового параду Путіна в Москві.
- Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що країни ЄС, які вирішать відправити своїх представників на парад 9 травня у Москві, зіткнуться з наслідками.
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