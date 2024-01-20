У Фінляндії через страйк може зупинитися виробництво боєприпасів для ЗСУ

Про це повідомляє Yle.

Очікується, що акції відбудуться на чотирьох заводах Nammo з виробництва боєприпасів та пороху. Генеральний директор компанії Раймо Хеласмякі вважає, що протести, заплановані на 1 і 2 лютого, можуть вплинути на постачання озброєння в Україну.

"Зупинка та вихід на проєктну потужність заводу з виробництва нітроцелюлози у Віхтавуорі, що виробляє порох, займе понад два дні", - заявив Хеласмякі.

Керівник Nammo також додав, що заводи не постачають боєприпаси Україні безпосередньо, але їх купують Сили оборони, після чого озброєння експортується. На фабриках Nammo працює 450 співробітників, до страйків мають намір приєднатися близько 350 співробітників.

При цьому в міноборони Фінляндії стверджують, що зупинення роботи підприємств не вплине на кількість чи якість поставок для України.

Повідомляється, що індустріальний союз раніше анонсував масштабні страйки. Вони торкнуться кількох галузей промисловості. В акціях по всій країні братимуть участь близько 60 тисяч людей. Приводом до страйку стала програма уряду про реформу ринку праці.