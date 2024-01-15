Фінські компанії експортують до Росії продукцію військового призначення, - розслідування Yle

Про це повідомляє Yle.

"Згідно з митними даними, отриманими редакцією журналістських розслідувань Yle MOT, фінські компанії експортують до Росії продукцію, що належить до найважливіших предметів військового призначення. Вони постачають до Росії, зокрема, високі технології та іншу продукцію, необхідну їй на війні в Україні",- йдеться в розслідуванні.

Журналістам вдалося знайти понад 20 таких невеликих логістичних та експедиторських компаній, що належать особам російського походження.

Фірми працюють у непримітних ангарах та невеликих офісах, особливо на південному сході Фінляндії неподалік східного кордону та у Вантаа, де є аеропорт та великі логістичні центри, пишуть розслідувачі.

Клієнти цих компаній пов'язані з російською військовою промисловістю чи розвідувальними органами, зокрема ФСБ.

Наприклад, одна з компаній відправила до Росії безліч посилок, у яких, згідно з митними даними, було експортовано датчики, дизельні двигуни, паливні насоси та трансмісійне обладнання. Частини аналогічних товарів було виявлено у знищеній російській зброї та транспортних засобах в Україні.

Фінські компанії також постачають Росії обладнання, придатне для військових досліджень, розробки продуктів та розвідки, наприклад, обладнання для аналізу сигналів, синтезатори частот, деталі для друкованих плат, оптичні пристрої та вольтметри, заявляють розслідувачі.

Посередництво для обходу санкцій

Фінські компанії експортували товари безпосередньо до РФ або виступали в ролі посередника між іноземним продавцем і російським покупцем. У цьому випадку фінська компанія відповідає за відправку вантажів, тобто зберігання та оформлення необхідних документів.

Товари з Фінляндії також були відправлені до Росії через інші країни, і в цьому випадку Фінляндія може не фігурувати в митних даних.

За кілька тижнів до початку війни фінська компанія відповідала за постачання на суму понад 10 млн євро замовнику, пов'язаному з російською оборонною промисловістю. Постачання включали відеокамери, жорсткі диски та іншу електроніку.

Після вторгнення Росії в Україну компанія почала організовувати аналогічні поставки товарів з Фінляндії до Узбекистану, за допомогою якого Росія, як відомо, оминає санкції.

Невідомо, чи російський військовий апарат і служби безпеки використовували продукцію, що експортується саме з Фінляндії. Однак, згідно зі звітом, принаймні 9 російських клієнтів фінських компаній мають прямі зв'язки з російськими службами розвідки або оборонною промисловістю.

Керівництво фірм заперечує зв'язок з оборонною промисловістю РФ

Представники керівництва деяких компаній у коментарі журналістам заперечували порушення санкцій та підтримку російських військових сил.

Наприклад, одна з компаній, що діють у Фінляндії, постачала обладнання для подрібнення міді та поліпропіленові вироби російській компанії, до партнерів якої входять компанії, що виробляють літаки радіолокаційного спостереження і зенітні ракетні системи.

Її виконавчий директор каже, що він не вивчав зв'язки своїх клієнтів, бо зробити це було б дуже складно. Він погоджується, що не можна сказати зі стовідсотковою впевненістю, де в результаті виявляються товари.

Інша фінська компанія експортувала, зокрема, кусачки для різання дроту та металообробне обладнання російській компанії, до партнерів якої входить завод з виробництва розвідувальних літаків і фронтових бомбардувальників.

Російський підприємець, який мешкає у Фінляндії, каже, що знає своїх клієнтів уже багато років і довіряє їм.

"Я повністю впевнений, що наші товари не потрапляють у використання оборонної промисловості", – каже він.

Третя компанія експортувала газові двигуни та компресори, що підходять для електростанцій, компанії, клієнтами якої є Прикордонна служба ФСБ в окупованому Росією Криму та завод з виробництва електродвигунів для дронів. Завод входить до пов'язаної з санкціями групи, яка виробляє системи, які РФ використала в Україні, для боротьби з безпілотниками.