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Війна з Росією: хроніка
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Фінські фірми під час масштабної війни постачали РФ автозапчастини та вантажівки в обхід санкцій, - розслідування

27 листопада, 2023 понедiлок
07:18
Війна з Росією вантажівка, що спричинила ДТП

За даними розслідування Yle MOT, фінська компанія HD-Parts з Вантаа експортувала в Росію запчастини для вантажних автомобілів на мільйони євро після вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє Yle.

Здебільшого до Росії експортували запчастини для шведських вантажівок Volvo і Scania. HD-Parts отримує запчастини для вантажівок безпосередньо із заводів у Китаї, Гонконгу, Тайвані та інших країнах.

Зазначається, що фірма не має зв'язків зі шведськими автомобільними компаніями.

Однак HD-Parts категорично заперечує порушення санкційних правил. Засновник і голова правління HD-Parts Лассе Ліндквіст заявив, що митниця перевіряла і давала добро на кожне відправлення в Росію. Він запевнив, що у нього є всі необхідні документи. Водночас він запевнив, що щонайменше 3/4 обороту HD-Parts припадає на російський експорт.

У виданні додали, що митниця не стала коментувати випадок HD-Parts, проте уточнила, що проводять перевірки, коли в експортній декларації вказано продукцію, яка може потрапляти під санкції.

"Редакція MOT ознайомилася з переліком запчастин, які надходили в сусідню країну від HD-Parts, а також порівняла їх зі списком санкційних товарів. Найменування партій HD-Parts багато в чому відповідають товарам, що заборонені для ввезення в РФ. Це підтвердив і експерт із санкцій Ерленд Бйордведт, який на прохання Yle також проаналізував поставки фірми з Вантаа", - йдеться у повідомленні.

Бйордведт підсумував, що HD-Parts може бути найбільшим постачальником запчастин для вантажівок у Росію в усьому західному світі.

За даними російської митниці, з Фінляндії в Росію вивозили й вантажівки. Зокрема, за час війни в Росії опинилося близько десятка вживаних вантажівок Scania і Volvo, а також напівпричепів інших марок. Ними володіла компанія Idän Liikenteenvälittys IL з Лаппеенранта. Вартість поставок становила сотні тисяч євро.

Генеральний директор Idän Liikenteenvälittys IL Рісто Рііхімякі заявив, що жодних санкцій не порушує, а постачає машини в країни Середньої Азії.

Згідно з даними митниці станом на серпень, з Фінляндії до Казахстану та Киргизстану було експортовано майже 190 вантажівок. За 10 років з 2002 по 2020 цей показник становив лише шість вантажівок.

Професор, що спеціалізується на російській економіці, Карі Люхто вказує, що вантажівки мають велике значення на війні. Він зазначає, що вантажівки та запасні частини до них є важливими товарами подвійного призначення для Росії.

  • 25 листопада прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні.
Світ
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