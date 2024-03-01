У Фінляндії відбулася інавгурація новообраного президента Стубба

Про це повідомляє Yle.

Стубб офіційно обійняв посаду. Він склав присягу перед парламентом і став 13 президентом республіки.

"Я, Кай-Йоран Александер Стубб, обраний народом Фінляндії президентом республіки, заявляю, що у ролі президента я буду щиро і сумлінно дотримуватися конституції та законів республіки, і я всіма силами буду сприяти успіху фінського народу", – заявив Стубб під час присяги.

Попередній президент Фінляндії Саулі Ніїністе у своїй промові наголосив на важливості співпраці.

"Я беруся за це завдання скромно і з вдячністю", - сказав Стубб у своїй першій промові, інформує Helsingin Sanomat.

За його словами, головне завдання президента - забезпечити збереження миру у Фінляндії за будь-яких обставин. Він пообіцяв зробити це, але коли ситуація стане складною, він наголосив, що також готовий прийняти важкі рішення, щоб гарантувати безпеку країни.

Він заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну завершило епоху після холодної війни.

"Ми переживаємо моменти 1918, 1945 і 1989 років нашого покоління. Період, коли ми розуміємо, що світ перебуває в перехідному стані, але ще не знаємо, куди він приведе. Відбувається перерозподіл влади, за який борються і на глобальному Заході, і на Сході, і на Півдні", – сказав він.