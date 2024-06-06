У Франції арештували чоловіка з паспортами України та РФ: його звинувачують у підготовці теракту
Французька поліція заарештувала 26-річного чоловіка з паспортами України та РФ - він підірвав себе вибухівкою в готельному номері
Про це повідомляють Reuters і Le Monde.
За даними французької прокуратури, чоловіку надали допомогу, "коли він отримав серйозні опіки внаслідок вибуху". У його готельному номері були виявлені "вироби і матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв".
Чоловіка затримали поблизу паризького аеропорту імені Шарля де Голля. Наразі його підозрюють в участі в терористичній змові та плануванні вибуху.
Натомість російська служба BBC повідомляє із посиланням на французькі ЗМІ, що в номері також знайшли гроші, кілька фальшивих паспортів та вогнепальну зброю. Джерело AFP, яке попросило зберегти анонімність, повідомило, що затриманий чоловік родом з Донбасу і протягом двох років воював у російській армії.
- 31 травня стало відомо, що у Франції затримали уродженця Чечні, який готував теракт під час Олімпіади-2024.
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