У Франції оштрафували Google на €250 млн. Подробиці

Про це повідомляє AP.

Зазначено, що після підтримання судом рішення у 2022 році про виплати відповідно до директиви Європейського Союзу про авторське право від 2019 року Google повинен був вести переговори з французькими видавцями.

Управління із захисту конкуренції Франції стверджує, що штраф 250 млн ($272 млн) був накладений на Google через невиконання компанією деяких зобов’язань, які вона підтвердила під час переговорів.

Google зауважив у своєму блозі, що погоджується сплатити штраф, оскільки "настав час рухатися далі".

Водночас компанія заявила, французький штраф "не є пропорційним" питанням, що порушив наглядовий орган країни, а також "недостатньо враховує" зусилля Google для вирішення проблеми.

Зазначено, Франція була першою країною з 27 держав ЄС, яка прийняла директиву про авторське право. Згідно з нею, видавці та новинні компанії країни можуть підписувати ліцензійні угоди з онлайн-платформами.