У Франції оштрафували Google на €250 млн. Подробиці
Французькі регулятори наклали штраф на компанію Google в розмірі €250 млн через суперечку щодо виплат видавцям країни за їхні новини
Про це повідомляє AP.
Зазначено, що після підтримання судом рішення у 2022 році про виплати відповідно до директиви Європейського Союзу про авторське право від 2019 року Google повинен був вести переговори з французькими видавцями.
Управління із захисту конкуренції Франції стверджує, що штраф 250 млн ($272 млн) був накладений на Google через невиконання компанією деяких зобов’язань, які вона підтвердила під час переговорів.
Google зауважив у своєму блозі, що погоджується сплатити штраф, оскільки "настав час рухатися далі".
Водночас компанія заявила, французький штраф "не є пропорційним" питанням, що порушив наглядовий орган країни, а також "недостатньо враховує" зусилля Google для вирішення проблеми.
Зазначено, Франція була першою країною з 27 держав ЄС, яка прийняла директиву про авторське право. Згідно з нею, видавці та новинні компанії країни можуть підписувати ліцензійні угоди з онлайн-платформами.
- 27 грудня американське видання The New York Times подало до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав. NYT вважає, що інструменти ШІ застосовують контент газети без дозволу.
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