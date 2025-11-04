Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У Франції розслідують алгоритм TikTok, що може спонукати до самогубства

Адріана Муллаянова
4 листопада, 2025 вiвторок
22:47
У вівторок, 4 листопада, французькі судові органи заявили, що розпочали розслідування щодо мережі TikTok і ризиків, які можуть спонукати молодь до самогубства

Про це інформує Reuters.

Паризький прокурор Лор Беккуо сказала, що TikTok може бути каталізатором , що спричиняє самогубство серед підлітків.

"Є недостатня модерація TikTok, яка має легкий доступ до платформи для неповнолітніх і складний алгоритм, який може підштовхувати вразливих користувачів до самогубства, швидко занурюючи їх у замкнене коло відповідного контенту", - зазначила прокурорка.

Кіберполіцейський підрозділ паризької поліції розслідуватиме порушення, пов’язане з наданням платформи для "пропаганди на користь продуктів, об’єктів або методів, які рекомендуються як засоби для вчинення самогубства", що карається трьома роками позбавлення волі.

Скандали TikTok

На початку жовтня, TikTok порушив закон про "безпеку в Інтернеті", який набув чинності 25 липня 2025 року у Великій Британії. Слідчі створювали облікові записи у платформі із датою народження дитини та включали "обмежений режим", який за заявою платформи захищає від контенту сексуального підтексту. Проте навіть за таких умов TikTok пропонував користувачам сексуалізовані та порнографічні пошукові запити, а при натисканні на них дослідники потрапляли на відповідний контент вже після кількох кліків.

25 жовтня, за даними Єврокомісії, TikTok порушив свої зобов'язання надавати користувачам прості механізми повідомлення про незаконний контент, а також дозволяти їм ефективно оскаржувати рішення щодо модерації контенту, зокрема матеріали, пов’язані із сексуалізованим насильством над дітьми або пропагандою тероризму. 
 

 

