TikTok пропонує дітям пошукові запити з сексуальним підтекстом, - Global Witness

З 25 липня у Великій Британії набув чинності закон про безпеку в Інтернеті, який покладає на великі онлайн-платформи, включаючи соціальні мережі, обов’язки щодо захисту дітей. Проте нове розслідування Global Witness виявило , що TikTok не дотримується цих вимог.

"На мою думку, ці висновки є явним порушенням закону про безпеку в Інтернеті", – зазначив Марк Стівенс, юрист і експерт із регулювання ЗМІ, кавалер ордена Британської імперії.

У серії тестів, проведених до та після набрання чинності закону, слідчі створювали облікові записи TikTok із датою народження дитини та включали "обмежений режим", який за заявою платформи захищає від контенту сексуального підтексту. Проте навіть за таких умов TikTok пропонував користувачам сексуалізовані та порнографічні пошукові запити, а при натисканні на них дослідники потрапляли на відповідний контент вже після кількох кліків.

"TikTok стверджує, що встановив запобіжні заходи для безпеки дітей, проте через кілька хвилин після створення облікового запису дітям показується порнографічний контент", – заявив Генрі Пек, керівник стратегії кампанії з цифрових загроз у Global Witness.

"Ми можемо лише уявити, наскільки це шокує дитину чи її батьків", – додав він.

Дослідження показало, що навіть початкові пошукові запити могли містити сексуалізовані або порнографічні терміни, а частка подібного контенту зростала майже до 100% при натисканні на рекомендовані результати. У деяких випадках платформа пропонувала пошукові запити, що стосувалися неповнолітніх або пропонували "жінок, які шукають випадкових стосунків поруч".

Популярність TikTok серед молоді лише підсилює ризики: майже половина представників покоління Z віддає перевагу TikTok перед Google під час пошуку інформації, а понад чверть дітей віком від 5 до 7 років користуються платформою, часто без нагляду дорослих.

Global Witness повідомив свої висновки Ofcom, регулятору соцмереж у Великій Британії, і закликав до розслідування.

Своєю чергою TikTok підтвердив, що видалив частину контенту та пошукових запитів, а також продовжує переглядати політику безпеки молоді. Однак компанія не прокоментувала головну проблему – доступ дітей до порнографічного контенту у "обмеженому режимі" під час реєстрації, коли перевірка віку здійснюється лише за самодекларацією.

"З такою кількістю молодих користувачів TikTok має переконатися, що його платформа розроблена з урахуванням благополуччя дітей. Це не спірне питання. Законодавство чітко вимагає, щоб платформи перешкоджали дітям отримувати доступ до шкідливого контенту. TikTok не просто не запобігає цьому – він пропонує його одразу після створення облікового запису. Тепер настав час втрутитися регуляторним органам", – наголошує Генрі Пек.