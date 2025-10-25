Єврокомісія виявила порушення Digital Services Act з боку TikTok, Facebook та Instagram

Про це інформує DW, посилаючись на заяву Єврокомісії.

За даними ЄК, всі три компанії створюють значні бар’єри для науковців, що ускладнює отримання повних і перевірених даних. Через це дослідники не можуть належно оцінити, як соціальні мережі впливають на користувачів, зокрема чи піддаються неповнолітні незаконному або шкідливому контенту.

Комісія наголосила, що відкритий доступ до даних є ключовим принципом прозорості, закріпленим у DSA, і необхідний для розуміння соціальних наслідків діяльності великих онлайн-платформ.

Проблеми зі скаргами та модерацією контенту

Комісія також попередньо визнала, що Meta, як для Instagram, так і для Facebook, порушила свої зобов'язання надавати користувачам прості механізми повідомлення про незаконний контент , а також дозволяти їм ефективно оскаржувати рішення щодо модерації контенту, зокрема матеріали, пов’язані із сексуалізованим насильством над дітьми або пропагандою тероризму.

За висновками регулятора, процедури скарг є надмірно складними й містять "маніпулятивні елементи дизайну", які відлякують користувачів від подання звернень. Водночас DSA вимагає, щоб платформи оперативно перевіряли повідомлення і видаляли незаконний контент.

Крім того, Єврокомісія вказала на недоліки у системах оскарження рішень щодо модерації контенту. Користувачі, чиї публікації були видалені або акаунти заблоковані, не мають ефективних інструментів для подання апеляції — вони не можуть додавати пояснення чи докази, що знижує рівень прозорості та справедливості процедур.

Наступні дії

Наразі у Facebook, Instagram та TikTok є можливість ознайомитися з документами у файлах розслідування Комісії та письмово відповісти на попередні висновки Комісії. Паралельно можуть тривати консультації з Єврокомісією.

Якщо порушення підтвердяться, то ЄК може накласти штраф на компанію в розмірі до 6% від загального світового річного обороту постачальника. Комісія також може накладати періодичні штрафні платежі, щоб змусити платформу дотримуватися вимог.

Нові можливості для дослідників з’являться 29 жовтня 2025 року, коли набуде чинності делегований акт про доступ до непублічних даних великих онлайн-платформ і пошукових систем для підвищення прозорості та виявлення потенційних ризиків їхньої діяльності.

Додатково

Digital Services Act зобов’язує великі онлайн-платформи — зокрема Facebook, Amazon, Google і TikTok — захищати користувачів від незаконного контенту, товарів та послуг, а також дотримуватися підвищених стандартів прозорості.