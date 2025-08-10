У Франції сталася пожежа на хлорному заводі, людей закликали залишатися вдома
У неділю, 10 серпня, на заводі з виробництва хлору на півдні Франції спалахнула пожежа. Вона створила ризик викиду токсичних парів, через що влада закликала місцевих жителів залишатися у приміщеннях
Про це повідомляє Reuters.
Хімічний завод розташований у місті Леденон на півдні Франції. Його експлуатує компанія HydraPro, на підприємстві виробляють хлор для басейнів.
Місцева влада закликала всіх, хто перебуває в радіусі близько одного кілометра від заводу, залишатися всередині приміщень та зачинити двері й вікна.
"Оскільки вітер дме на північ, відчувається запах хлору", - повідомили в префектурі, хоча й зазначили, що сам запах не становить загрози для безпеки населення.
За повідомленням місцевої влади, на місце виїхали пожежники, і очікується, що до них приєднається спеціалізована команда.
- На початку липня у Каліфорнії загорівся та вибухнув склад феєрверків. Це спричинило детонацію піротехнічних виробів.
