У Франції сталася пожежа на хлорному заводі, людей закликали залишатися вдома

Про це повідомляє Reuters.

Хімічний завод розташований у місті Леденон на півдні Франції. Його експлуатує компанія HydraPro, на підприємстві виробляють хлор для басейнів.

Місцева влада закликала всіх, хто перебуває в радіусі близько одного кілометра від заводу, залишатися всередині приміщень та зачинити двері й вікна.

"Оскільки вітер дме на північ, відчувається запах хлору", - повідомили в префектурі, хоча й зазначили, що сам запах не становить загрози для безпеки населення.

За повідомленням місцевої влади, на місце виїхали пожежники, і очікується, що до них приєднається спеціалізована команда.