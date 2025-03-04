У Франції заявили, що рішення США призупинити військову допомогу Україні зробить мир "більш віддаленим"
Французький міністр у справах Європи Бенджамін Хаддад заявив, що рішення Сполучених Штатів щодо припинення надання Україні військової допомоги зробить мир "більш віддаленим"
Про це пише The Guardian та BFM TV.
"По суті, якщо ви хочете миру, рішення призупинити постачання зброї Україні зміцнює мир чи робить його більш віддаленим? Воно робить його більш віддаленим, тому що воно лише зміцнює руку агресора на землі, яким є Росія", – сказав Хаддад.
Він також зазначив, що тиск потрібно чинити на РФ, а "не на Україну, як ми бачимо вже кілька тижнів".
- Bloomberg писало, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю поточну військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру".
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