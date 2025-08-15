У Гімалаях унаслідок раптової повені щонайменше 46 людей загинули, понад 200 зникли безвісти
У індійській частині Кашміру раптові сильні дощі спричинили повінь, унаслідок якої щонайменше 46 людей загинули й понад 200 зникли безвісти
Про це інформує Reuters.
Вказано, що повінь виникла на популярному паломницькому маршруті до високогірного гімалайського святилища Мачайл Мата трохи більше ніж через тиждень після того, як сильна повінь і зсув ґрунту затопили інше село в районі Гімалаїв.
Комісар округу Кіштвар Рамеш Кумар повідомив, що поліція та служби з ліквідації наслідків катастроф прибули на місце події. Також залучені підрозділи армії та повітряних сил. Триває пошуково-рятувальна операція.
За словами одного з чиновників, якій анонімно спілкувався з Reuters, вода змила громадську кухню та пост охорони, встановлений у селі.
"Велика кількість паломників зібралася на обід і їх змила вода", - сказав він.
За даними Індійського метеорологічного департаменту, раптовий інтенсивний дощ, під час якого за годину випадає понад 100 мм опадів, може спричинити раптові повені, зсуви та руйнування, особливо в гірських регіонах під час мусонного сезону.
Місцева метеорологічна служба прогнозувала інтенсивні зливи в декількох регіонах Кашміру, включаючи Кіштвар, і просила мешканців триматися якомога далі від неміцних споруд, електричних стовпів і старих дерев, оскільки існувала ймовірність зсувів і раптових повеней.
- Раніше у регіоні Гімалаїв на півночі Індії виникла раптова повінь, яка забрала життя щонайменше чотирьох людей.
