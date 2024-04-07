У Греції вирують понад 70 лісових пожеж: країна підвищила рівень загрози
У неділю, 7 квітня, Греція підвищила рівень загрози до другого найвищого через лісові пожежі. У країні зафіксували щонайменше 70 випадків
Про це повідомляє DW.
Міністерство цивільного захисту повідомляє, що до вівторка в деяких частинах Греції очікується сильний вітер швидкістю до 60 км/год, що "зробить ситуацію надзвичайно небезпечною для спалаху пожеж".
Попри те, що більшість з пожеж взяли під контроль, одна із них на острові Крит тривала до сьогодні. Унаслідок цього троє людей отримали легкі травми.
- У суботу, 6 квітня, на грецькому острові Крит спалахнула лісова пожежа, що згодом вийшла з-під контролю, влада наказала евакуювати 4 населені пункти.
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