У Греції вирують понад 70 лісових пожеж: країна підвищила рівень загрози

Про це повідомляє DW.

Міністерство цивільного захисту повідомляє, що до вівторка в деяких частинах Греції очікується сильний вітер швидкістю до 60 км/год, що "зробить ситуацію надзвичайно небезпечною для спалаху пожеж".

Попри те, що більшість з пожеж взяли під контроль, одна із них на острові Крит тривала до сьогодні. Унаслідок цього троє людей отримали легкі травми.