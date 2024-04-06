Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ На Криті розгорілись лісові пожежі: 4 населені пункти евакуювали

На Криті розгорілись лісові пожежі: 4 населені пункти евакуювали

6 квітня, 2024 субота
13:24
Світ Лісова пожежа у Сибіру

У суботу, 6 квітня, на грецькому острові Крит спалахнула лісова пожежа, що згодом вийшла з-під контролю, влада наказала евакуювати 4 населені пункти

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією пожежної служби, вогонь поширився по схилах гірського лісу на схід від приморського міста Ієрапетра, розташованого на узбережжі.

У зв'язку з тим, що полум'я наблизилося до деяких будинків, влада наказала евакуювати населені пункти Ачлія, Галіні, Агіа Фотія і Маврос Колімпос, в яких проживає близько 300 людей.

У гасінні пожежі були задіяні близько 120 пожежників, яким допомагали два гелікоптери.

Попри те, що пожежі в літні місяці є звичним явищем для цієї країни, уряд заявляє, що надзвичайно сухі, вітряні та спекотні умови, які вчені пов'язують зі зміною клімату, погіршили ситуацію в останні роки.

  • 1 березня повідомлялось, що масштабна лісова пожежа наприкінці лютого й на початку березня у Техасі стала найбільшою в історії штату і входить до числа найбільших в історії США, охопивши територію площею понад 400 тисяч гектарів, і забравши життя щонайменше двох людей
Теги:
Греція
екологія
глобальне потепління
клімат
лісові пожежі
Читайте також:
Тімоті Снайдер
5 квітня, 2024 п'ятниця
"Має тримати в руках нобелівський диплом, а не гвинтівку": Тімоті Снайдер відреагував на рішення Жадана служити
Карта. Терни-Бахмут_березень_0204
4 квітня, 2024 четвер
Ворог планує посилити наступ, у планах - окупувати лівобережжя України: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про ситуацію на фронті
На фото: Потап у Маямі
4 квітня, 2024 четвер
Потап пояснив, чому на афіші концерту в Німеччині його позначили як російського артиста
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.81
    Купівля 38.81
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 квітня
13:30
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
Франція, ймовірно, вимагає від РФ гарантій безпеки для свого контингенту в Україні, - Фейгін
13:29
діти, прийомна сім'я, діти-сироти
Від початку повномасштабного вторгнення РФ без батьків лишилися понад 13 тисяч українських дітей
13:23
Російська ППО збиває власні літаки: британська розвідка назвала причину
13:10
Колишній міністр оборони США Марк Еспер
Ексміністр оборони США прогнозує відповідь Ірану на нещодавній авіаудар Ізраїлю по посольству в Сирії
13:07
електроенергія, шахеди
На Харківщині без світла залишаються 300 тис. споживачів: ситуація в енергосистемі станом на 6 квітня
13:06
Нідерланди
"Наполегливо працюємо над цим": міноборони Нідерландів про передачу Україні 155-мм артснарядів
12:48
Грузія ЄС
"Збиває країну з європейського шляху": у США та ЄС закликали Грузію відкликати законопроєкт про "іноагентів"
12:47
Оновлено
Філіппіни, ВМС
США спільно з союзниками проведуть військові навчання в Південнокитайському морі на тлі напруженості з Китаєм: з'явилися деталі
12:28
фейк, розсилка
Росія поширює фейк про термінову евакуацію жителів Харкова та Одеси
12:14
Обстріл Херсона
У Зміївці на Херсонщині росіяни вбили КАБом подружжя
12:07
OPINION
Олексій Панич
На Заході панує мовчазне очікування, що війна в Україні триватиме ще кілька років
12:00
Касим-Жомарт Токаєв
"Найбільше стихійне лихо за останні 80 років": Токаєв звернувся до жителів Казахстану у зв'язку з повенями в 10 областях
11:52
Лукашенко
Лукашенко підписав закон про SMS-повістки
11:48
Ексклюзив
БпЛА "Лютий"
Авіаексперт Храпчинський пояснив, чи можуть далекобійні дрони замінити крилаті ракети для Сил оборони
11:41
Вибух на підстанції
У Ростовській області РФ підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів
11:37
OPINION
Бойовий месенджер ФСБ
Пристрасті за Телеграм: як РФ нищить українських дітей в соцмережах
11:24
окупанти крим
Окупанти у Криму планують призвати до лав армії РФ 15 тисяч жителів
11:13
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
У США попереджають Китай про "значні наслідки" через співпрацю з РФ, - FT
10:51
Фінляндія
Фінляндія тимчасово закрила морські пункти пропуску біля кордону з РФ
10:49
Часів Яр
Часів Яр залишається під контролем ЗСУ, спроби РФ прорватися до міста зазнали невдачі, - Сирський
10:41
Ексклюзив
олімпіада 2024
Більшість російських спортсменів, заявлених як нейтральні, підтримують війну й входять в ЦСКА, - CEO розвідувального агентства "Molfar" Старосєк
10:34
СБУ використала військкомат як помсту проти журналіста через розслідування, - Слідство.Інфо
10:31
Гульнара Курталієва
У Києві від тяжкої хвороби померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва
10:23
Оновлено
безпілотник війна з Росією Харківщина ППО
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. У Харкові є влучання, загинули шестеро людей
10:21
ізраїльські солдати
Низка конгресменів США, включно з Пелосі, закликали Байдена і Блінкена припинити постачання зброї Ізраїлю
10:07
OPINION
Антон Швець
Про атаку консульства Ірану в Сирії Ізраїлем
09:58
посольство Мексики в Кіто
Мексика призупиняє дипломатичні відносини з Еквадором: причина
09:48
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Росія 5 квітня обстріляла Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та поранені
09:29
ЗСУ
Росія розпочала нову хвилю штурмів на Бахмутському напрямку, - ISW
09:28
Загадкові вбивства, воїн без броні та самознищення Європи – 5 книг, де все стає на свої місця
09:25
вибори у Словаччині
У Словаччині стартував другий тур президентських виборів: обирають між проросійським та прозахідним кандидатами
09:11
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина припиняє безвізовий режим для громадян Таджикистану
08:45
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про нібито знищення 10 снарядів РСЗВ Vampire над Білгородщиною
08:21
мобілізація в РФ
Примусова мобілізація на ТОТ: на Луганщині озброєні особи перевіряють кожний будинок
08:21
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
ISW оцінив, скільки РФ втратила літаків через атаку українських дронів на аеродроми
08:06
Оновлено
корабель рф
РФ вивела у Чорне море один ракетоносій: загальний залп до 4 "калібрів"
08:04
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: Сили оборони збили три з шести ворожих ракети та 28 з 32 "шахеди"
08:03
OPINION
Орест Сохар
Чому ЄС вдає страуса
08:00
Анонс
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 23-го туру
07:45
Сили оборони за добу ліквідували майже 800 військових РФ, 41 артсистему і 24 танки, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV