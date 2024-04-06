На Криті розгорілись лісові пожежі: 4 населені пункти евакуювали

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією пожежної служби, вогонь поширився по схилах гірського лісу на схід від приморського міста Ієрапетра, розташованого на узбережжі.

У зв'язку з тим, що полум'я наблизилося до деяких будинків, влада наказала евакуювати населені пункти Ачлія, Галіні, Агіа Фотія і Маврос Колімпос, в яких проживає близько 300 людей.

У гасінні пожежі були задіяні близько 120 пожежників, яким допомагали два гелікоптери.

Попри те, що пожежі в літні місяці є звичним явищем для цієї країни, уряд заявляє, що надзвичайно сухі, вітряні та спекотні умови, які вчені пов'язують зі зміною клімату, погіршили ситуацію в останні роки.