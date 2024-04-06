На Криті розгорілись лісові пожежі: 4 населені пункти евакуювали
У суботу, 6 квітня, на грецькому острові Крит спалахнула лісова пожежа, що згодом вийшла з-під контролю, влада наказала евакуювати 4 населені пункти
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з інформацією пожежної служби, вогонь поширився по схилах гірського лісу на схід від приморського міста Ієрапетра, розташованого на узбережжі.
У зв'язку з тим, що полум'я наблизилося до деяких будинків, влада наказала евакуювати населені пункти Ачлія, Галіні, Агіа Фотія і Маврос Колімпос, в яких проживає близько 300 людей.
У гасінні пожежі були задіяні близько 120 пожежників, яким допомагали два гелікоптери.
Попри те, що пожежі в літні місяці є звичним явищем для цієї країни, уряд заявляє, що надзвичайно сухі, вітряні та спекотні умови, які вчені пов'язують зі зміною клімату, погіршили ситуацію в останні роки.
- 1 березня повідомлялось, що масштабна лісова пожежа наприкінці лютого й на початку березня у Техасі стала найбільшою в історії штату і входить до числа найбільших в історії США, охопивши територію площею понад 400 тисяч гектарів, і забравши життя щонайменше двох людей
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