Техас охопила одна з найбільших в історії США лісових пожеж площею у 400 тис. га
Масштабна лісова пожежа у Техасі стала найбільшою в історії штату і входить до числа найбільших в історії США, охопивши територію площею понад 400 тисяч гектарів, і забравши життя щонайменше двох людей
Про це повідомляє Reuters.
Унаслідок пожежі загинула 83-річна Сінді Оуен, тіло якої було знайдено в окрузі Хемфілл, повідомив CNN Кріс Рей, сержант Департаменту громадської безпеки Техасу. В окрузі Гатчинсон пожежа забрала життя 83-річної Джойс Бланкеншип.
За словами науковців, лісові пожежі збільшуються в розмірах, частоті та інтенсивності через зміну клімату, що створює більш спекотні та сухі умови, які дозволяють пожежам поширюватися швидше і горіти більш запекло.
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У вівторок, 27 лютого, масштабні лісові пожежі у штаті Техас у США призвели до призупинення роботи заводу Pantex, який спеціалізується на виробництві ядерної зброї.
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