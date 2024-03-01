Техас охопила одна з найбільших в історії США лісових пожеж площею у 400 тис. га

Про це повідомляє Reuters.

Унаслідок пожежі загинула 83-річна Сінді Оуен, тіло якої було знайдено в окрузі Хемфілл, повідомив CNN Кріс Рей, сержант Департаменту громадської безпеки Техасу. В окрузі Гатчинсон пожежа забрала життя 83-річної Джойс Бланкеншип.

За словами науковців, лісові пожежі збільшуються в розмірах, частоті та інтенсивності через зміну клімату, що створює більш спекотні та сухі умови, які дозволяють пожежам поширюватися швидше і горіти більш запекло.