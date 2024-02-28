У Техасі через лісові пожежі зупинив роботу головний завод із виготовлення ядерної зброї у США
У вівторок, 27 лютого, масштабні лісові пожежі у штаті Техас у США призвели до призупинення роботи заводу Pantex, який спеціалізується на виробництві ядерної зброї
Про це пише Politico.
Зазначається, що вогонь вийшов з-під контролю поблизу головного об'єкту, на якому збирають і розбирають американський ядерний арсенал.
"Пожежа біля заводу не локалізована. Зусилля з ліквідації наслідків зосереджені на евакуації людей. Невелика кількість персоналу знаходиться в укриттях на території підприємства", - йдеться у заяві Pantex.
Як пише CNN, в американському штаті Техас вирують пожежі, а у понад 60 округах оголосили режим стихійного лиха. Вогонь поширився на територію понад 800 квадратних кілометрів і з полів та лісів дістався до населених пунктів. Рятувальники та поліція евакуюють людей із небезпечних районів.
Причиною загорянь називають пожежонебезпечну погоду, яку створили рекордне весняне тепло, сухе повітря і поривчастий вітер.
Інформація про постраждалих наразі не надходила. Водночас, як повідомляє місцева поліція, у кількох округах згоріли десятки будинків та декілька ферм. Збитки від стихії наразі оцінити неможливо, оскільки вогнеборці продовжують боротися з поширенням вогню.
Довідково: Pantex - є основним підприємством Сполучених Штатів зі збирання та розбирання ядерної зброї, яке має на меті підтримувати безпеку та надійність запасів ядерної зброї США. Об’єкт розташований у Техасі, на площі 65 000 км2 на північний схід від Амарілло, в окрузі Карсон.
- Також напередодні у зв'язку з лісовими пожежами, які швидко поширюються, у Чилі оголосили надзвичайний стан: загинула щонайменше 51 людина, постраждало понад 43 тисячі гектарів землі.
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