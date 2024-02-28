У Техасі через лісові пожежі зупинив роботу головний завод із виготовлення ядерної зброї у США

Про це пише Politico.

Зазначається, що вогонь вийшов з-під контролю поблизу головного об'єкту, на якому збирають і розбирають американський ядерний арсенал.

"Пожежа біля заводу не локалізована. Зусилля з ліквідації наслідків зосереджені на евакуації людей. Невелика кількість персоналу знаходиться в укриттях на території підприємства", - йдеться у заяві Pantex.

Як пише CNN, в американському штаті Техас вирують пожежі, а у понад 60 округах оголосили режим стихійного лиха. Вогонь поширився на територію понад 800 квадратних кілометрів і з полів та лісів дістався до населених пунктів. Рятувальники та поліція евакуюють людей із небезпечних районів.

Причиною загорянь називають пожежонебезпечну погоду, яку створили рекордне весняне тепло, сухе повітря і поривчастий вітер.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Водночас, як повідомляє місцева поліція, у кількох округах згоріли десятки будинків та декілька ферм. Збитки від стихії наразі оцінити неможливо, оскільки вогнеборці продовжують боротися з поширенням вогню.

Довідково: Pantex - є основним підприємством Сполучених Штатів зі збирання та розбирання ядерної зброї, яке має на меті підтримувати безпеку та надійність запасів ядерної зброї США. Об’єкт розташований у Техасі, на площі 65 000 км2 на північний схід від Амарілло, в окрузі Карсон.