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У Техасі через лісові пожежі зупинив роботу головний завод із виготовлення ядерної зброї у США

28 лютого, 2024 середа
09:21
Світ пожежа США

У вівторок, 27 лютого, масштабні лісові пожежі у штаті Техас у США призвели до призупинення роботи заводу Pantex, який спеціалізується на виробництві ядерної зброї

Про це пише Politico.

Зазначається, що вогонь вийшов з-під контролю поблизу головного об'єкту, на якому збирають і розбирають американський ядерний арсенал.

"Пожежа біля заводу не локалізована. Зусилля з ліквідації наслідків зосереджені на евакуації людей. Невелика кількість персоналу знаходиться в укриттях на території підприємства", - йдеться у заяві Pantex.

Як пише CNN, в американському штаті Техас вирують пожежі, а у понад 60 округах оголосили режим стихійного лиха. Вогонь поширився на територію понад 800 квадратних кілометрів і з полів та лісів дістався до населених пунктів. Рятувальники та поліція евакуюють людей із небезпечних районів.

Причиною загорянь називають пожежонебезпечну погоду, яку створили рекордне весняне тепло, сухе повітря і поривчастий вітер.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Водночас, як повідомляє місцева поліція, у кількох округах згоріли десятки будинків та декілька ферм. Збитки від стихії наразі оцінити неможливо, оскільки вогнеборці продовжують боротися з поширенням вогню.

Довідково: Pantex - є основним підприємством Сполучених Штатів зі збирання та розбирання ядерної зброї, яке має на меті підтримувати безпеку та надійність запасів ядерної зброї США. Об’єкт розташований у Техасі, на площі 65 000 км2 на північний схід від Амарілло, в окрузі Карсон.

  • Також напередодні у зв'язку з лісовими пожежами, які швидко поширюються, у Чилі оголосили надзвичайний стан: загинула щонайменше 51 людина, постраждало понад 43 тисячі гектарів землі.
Теги:
ядерна зброя
Техас
США
лісові пожежі
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