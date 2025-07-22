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У Греції затримали олігарха-втікача з Молдови Плахотнюка та його соратника-депутата Цуца

Світлана Кравченко
22 липня, 2025 вiвторок
13:16
Світ Володимир Плахотнюк

У Греції правоохоронці затримали молдовського олігарха-втікача й колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка, який перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії

Зміст

Про це повідомила пресслужба поліції Молдови.

"Офіційними каналами ми отримали від Інтерполу в Афінах інформацію про затримання двох молдовських громадян. Одним з них є Володимир Плахотнюк", – йдеться у повідомлення.

За даними джерел видання NewsMaker, другим затриманим є Костянтин Цуцу - наближений до Плахотнюка колишній депутат Молдови.

Плахотнюка у Молдові звинувачують у системному розграбуванні державних ресурсів, корупції на найвищому рівні та підриві демократичних інституцій. Він очолював Демократичну партію Молдови й належить до числа найбагатших людей своєї країни. За це він отримав прізвисько "господар Молдови".

Плахотнюк утік із Молдови у червні 2019 року. Деякий час він проживав у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним. За непідтвердженою інформацією, останнім часом він мешкав на Північному Кіпрі.

У Молдові на його ім'я видали ордери на арешт у трьох кримінальних справах. У липні 2023 року прокуратура передала до суду справу, за якою Плахотнюка обвинувачують у співучасті у крадіжці мільярда з молдовських банків у 2014 році.

За даними прокуратури, через компанії, які контролював інший олігарх - Ілан Шор, Плахотнюк отримав 39 млн доларів і 3,5 млн євро.

У лютому 2025 року Плахотнюка оголосили у міжнародний розшук. За даними Інтерполу, він має паспорти Молдови, Румунії, Росії та Мексики. Водночас МЗС Мексики підтвердило, що мексиканський паспорт Плахотнюка підроблений.

Водночас Костянтина Цуцу в Молдові обвинувачують у незаконному збагаченні та внесенні неправдивих даних у декларації про доходи.

Згідно з матеріалами розслідування Антикорупційної прокуратури, колишній депутат, обіймаючи держпосаду з 2014 по 2019 рік, отримав із різних джерел понад 6,45 млн леїв доходу. При цьому його витрати за цей же період становили понад 10 млн леїв.

Прокурори вважають, що Цуцу навмисно приховав інформацію про доходи та витрати, вказавши в офіційному документі неправдиві дані.

Теги:
Новини
Кримінал
Греція
Молдова
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