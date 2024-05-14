У Катарі заявили, що перемовини Ізраїлю та ХАМАС зайшли в глухий кут після операції в Рафаху

Про це повідомляє Reuters.

У рамках ізраїльської операції в Рафаху ЦАХАЛ взяв під контроль основний пункт перетину кордону з Єгиптом, що, на думку гуманітарних організацій, погіршило і без того жахливу ситуацію.

"Особливо в останні кілька тижнів ми спостерігали деяке нарощування імпульсу, але, на жаль, справи не рухалися в правильному напрямку, і зараз ми перебуваємо в стані майже патової ситуації. Звичайно, те, що сталося з Рафахом, відкинуло нас назад", - наголосив він.

Оскільки Катар виступає посередником у перемовинах між ХАМАС та Ізраїлем, шейх Мохаммед заявив, що країна продовжуватиме працювати над вирішенням цієї ситуації.

"Є одна сторона, яка хоче закінчити війну, а потім говорити про заручників, і є інша сторона, яка хоче заручників і хоче продовжувати війну. Доки між цими двома речами не буде жодної спільності, доти ми не досягнемо результату", - констатував він.