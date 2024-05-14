У Катарі заявили, що перемовини Ізраїлю та ХАМАС зайшли в глухий кут після операції в Рафаху
У вівторок, 14 травня, прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані заявив, що переговори про перемир'я в Газі зайшли в глухий кут через ізраїльську операцію в Рафаху
Про це повідомляє Reuters.
У рамках ізраїльської операції в Рафаху ЦАХАЛ взяв під контроль основний пункт перетину кордону з Єгиптом, що, на думку гуманітарних організацій, погіршило і без того жахливу ситуацію.
"Особливо в останні кілька тижнів ми спостерігали деяке нарощування імпульсу, але, на жаль, справи не рухалися в правильному напрямку, і зараз ми перебуваємо в стані майже патової ситуації. Звичайно, те, що сталося з Рафахом, відкинуло нас назад", - наголосив він.
Оскільки Катар виступає посередником у перемовинах між ХАМАС та Ізраїлем, шейх Мохаммед заявив, що країна продовжуватиме працювати над вирішенням цієї ситуації.
"Є одна сторона, яка хоче закінчити війну, а потім говорити про заручників, і є інша сторона, яка хоче заручників і хоче продовжувати війну. Доки між цими двома речами не буде жодної спільності, доти ми не досягнемо результату", - констатував він.
- Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
- У четвер, 9 травня, кабінет міністрів з питань безпеки проголосував за розширення операції ЦАХАЛу в Рафаху попри ризик перетнути червону лінію Байдена.
- У понеділок, 13 травня, ХАМАС заявив, що ізраїльські танки просунулися далі в Джабалію на півночі сектора Гази.
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