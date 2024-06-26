У Києві знайшли мертвим працівника посольства США, Держдеп підтвердив його смерть

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми можемо підтвердити смерть урядового службовця США, який підпорядковувався керівнику місії в посольстві в Києві. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким нашого колеги", - сказав Метью Міллер.

Також він зазначив, що наразі не має додаткової інформації, але повідомив, що працівник посольства помер природною смертю.

Що відомо про смерть американського аташе

У вівторок, 25 червня, у Києві в готелі Hilton в одному з номерів знайшли тіло аташе посольства США в Україні без ознак насильницької смерті.