У Києві знайшли мертвим працівника посольства США, Держдеп підтвердив його смерть
Речник Державного департаменту США Метью Міллер підтвердив смерть у Києві представника американського посольства в Україні
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми можемо підтвердити смерть урядового службовця США, який підпорядковувався керівнику місії в посольстві в Києві. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким нашого колеги", - сказав Метью Міллер.
Також він зазначив, що наразі не має додаткової інформації, але повідомив, що працівник посольства помер природною смертю.
Що відомо про смерть американського аташе
У вівторок, 25 червня, у Києві в готелі Hilton в одному з номерів знайшли тіло аташе посольства США в Україні без ознак насильницької смерті.
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