У Китаї анонсували візит Лаврова

Про це йдеться у заяві МЗС Китаю.

"На запрошення члена політбюро ЦК КПК, міністра закордонних справ Ван Ї міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відвідає Китай з офіційним візитом", - повідомили у китайському відомстві.

Зазначається, що російський голова МЗС відвідає Китай у понеділок і вівторок, 8 - 9 квітня.

Водночас програму візиту Лаврова китайське міністерство поки що не опублікувало.