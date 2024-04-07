У Китаї анонсували візит Лаврова
У міністерстві закордонних справ Китаю оголосили про візит російського міністра Сергія Лаврова. Він має відбутися вже на початку наступного тижня
Про це йдеться у заяві МЗС Китаю.
"На запрошення члена політбюро ЦК КПК, міністра закордонних справ Ван Ї міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відвідає Китай з офіційним візитом", - повідомили у китайському відомстві.
Зазначається, що російський голова МЗС відвідає Китай у понеділок і вівторок, 8 - 9 квітня.
Водночас програму візиту Лаврова китайське міністерство поки що не опублікувало.
- Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан 15 березня закликав сторони "української кризи" якнайшвидше розпочати мирні переговори.
- Пізніше речник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що у російсько-українській війні не має бути переможців і переможених, конфлікт необхідно врегулювати політичним шляхом.
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