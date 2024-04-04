У МЗС Китаю заявили, що в російсько-українській війні не має бути переможців
Китай переконаний, що у російсько-українській війні не має бути переможців і переможених, конфлікт необхідно врегулювати політичним шляхом
Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає Укрінформ.
Дипломат наголосив, що позиція Китаю стосовно "української кризи" послідовна, чітка і прозора: задля уникнення подальшої ескалації конфлікт слід завершити дипломатично.
"У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети", - сказав речник МЗС Китаю.
Він запевнив, що Китай не є стороною конфлікту й не передавав жодній зі сторін обладнання чи військову техніку.
"Ми не прагнули й не шукатимемо вигоди від конфлікту, а інші країни не повинні дискредитувати та нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією та не повинні підривати законні права Китаю і китайських компані", - резюмував дипломат.
- У березні американська розвідка заявила, що Китай надає допомогу економіці та сфері безпеки РФ.
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