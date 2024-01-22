У Китаї в провінції Юньнань стався зсув ґрунту: під завалами опинилися щонайменше 47 людей
Уранці понеділка, 22 січня, на південному заході Китаю в провінції Юньнань стався масштабний зсув ґрунту, унаслідок чого 47 мешканців опинились під завалами
Про це пише Xinhua.
Зазначається, що зсув стався о 05:51 ранку за місцевим часом в одному з сільських районів поблизу міста Чжаотун, де землею і камінням засипало 18 домогосподарств.
47 людей, які перебувають під завалами, вважаються зниклими безвісти. Ще понад 200 жителів були евакуйовані, оскільки провінційна комісія зі зменшення наслідків стихійного лиха активувала екстрене реагування третього рівня для надання допомоги.
На місці стихійного лиха проводиться рятувально-пошукова операція, до якої залучено понад 200 рятувальників, 33 пожежні автомобілі та 10 вантажівок.
- Напередодні унаслідок сильних дощів у Колумбії стався зсув гірської породи, в результаті якого загинуло щонайменше 33 людини, 35 - отримали поранення.
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