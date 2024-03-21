У Китаї відкрився другий у світі за величиною магазин Apple

Про це повідомляє Xinhua.

Зазначено, що Apple відкрила восьмий роздрібний магазин у Шанхаї, а його двері особисто відкрив генеральний директор компанії Тім Кук, який зустрічав відвідувачей.

"Восьмий магазин Apple у Шанхаї розташований на площі Цзінаньсі в центральному діловому районі мегаполісу. Це другий за величиною роздрібний магазин компанії в світі", - йдеться в повідомленні.

Згідно з Apple, до персоналу нового магазину входять більше 150 працівників, які можуть спілкуватися з клієнтами англійською, німецькою, японською, корейською, французькою, іспанською, малайською мовами, а також китайською на 25 її діалектах.

"Новий магазин стане ідеальним доповненням до роздрібної торгівлі компанії в Китаї", - сказала директорка ринку Східного Китаю Apple Retail Діана Чоу.