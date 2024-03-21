У Китаї відкрився другий у світі за величиною магазин Apple
Американська корпорація Apple відкрила у Шанхаї свій другий за величиною магазин, який водночас є найбільшим у Китаї
Про це повідомляє Xinhua.
Зазначено, що Apple відкрила восьмий роздрібний магазин у Шанхаї, а його двері особисто відкрив генеральний директор компанії Тім Кук, який зустрічав відвідувачей.
"Восьмий магазин Apple у Шанхаї розташований на площі Цзінаньсі в центральному діловому районі мегаполісу. Це другий за величиною роздрібний магазин компанії в світі", - йдеться в повідомленні.
Згідно з Apple, до персоналу нового магазину входять більше 150 працівників, які можуть спілкуватися з клієнтами англійською, німецькою, японською, корейською, французькою, іспанською, малайською мовами, а також китайською на 25 її діалектах.
"Новий магазин стане ідеальним доповненням до роздрібної торгівлі компанії в Китаї", - сказала директорка ринку Східного Китаю Apple Retail Діана Чоу.
- 21 березня повідомлялося, що міністерство юстиції США готується подати до суду на Apple Inc. за звинуваченням у порушенні антимонопольного законодавства через блокування для конкурентів доступу до апаратних і програмних функцій iPhone.
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