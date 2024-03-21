Акції Apple упали на тлі повідомлення про судовий позов мін'юсту США, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

На фоні цієї новини наприкінці торгів акції Apple впали на 1,4% до 176,10 доларів. До моменту закриття в середу вони впали на 7,2%.

Майбутня справа стане третім випадком за останні 14 років, коли Міністерство юстиції США подає до суду на Apple за порушення антимонопольного законодавства, але це перша справа, в якій виробника iPhone звинувачують в незаконному збереженні свого домінантного становища.

Позов подається в той момент, коли Apple також стає предметом все більшої уваги в Європі через нібито антиконкурентну поведінку. Цього місяця компанія була оштрафована у ЄС. Apple подала апеляцію на штраф і заявила, що регулятори не змогли виявити жодних "вірогідних доказів шкоди споживачам".

Тим часом компанія може зіткнутися з повномасштабним розслідуванням відповідно до нових правил ЄС щодо великих технологій — Закону про цифрові ринки — який набув чинності на початку цього місяця. Конкуренти критикують нові правила App Store, які набули чинності в Європі, скаржачись, що зміни можуть призвести до підвищення цін для розробників. Штрафи за недотримання нових правил ЄС можуть бути суворими – до 10% річного світового доходу компанії або до 20% за повторні порушення.