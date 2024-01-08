У Китаї затримали іноземця за підозрою у шпигунстві на користь британської МІ-6

Про це повідомляє CNN.

Міністерство державної безпеки (МДБ) заявило, що затримало людину на прізвище Хуан за підозрою у співпраці з британською розвідкою МІ-6 під час керівництва іноземною консалтинговою компанією.

За даними МДБ, Хуан почав співпрацювати з МІ-6 у 2015 році у сфері розвідки, причому британське відомство неодноразово направляло його до Китаю для збору розвідувальної інформації та виявлення потенційних агентів для неї.

МІ-6 забезпечила Хуана професійним шпигунським обладнанням для обміну розвідувальними даними та зв'язку, стверджують у МДБ.

У виданні зазначають, що Хуан загалом надав Великій Британії 17 розвідувальних документів, у тому числі кілька "національних секретів".

Ця новина з'явилася після того, як Китай розпочав багатомісячні репресії проти міжнародних консалтингових фірм.

Заходи були частиною ширших зусиль Пекіна, спрямованих на посилення нагляду за тим, що він вважає конфіденційною інформацією, яка стосується національної безпеки.