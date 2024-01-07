Китай наклав санкції на низку компаній зі США через продаж зброї Тайваню

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Китаю.

Зокрема, серед компаній, на які наклали санкції, є BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat і Data Link Solutions.

МЗС Китаю наголосило, що майно цих компаній на території КНР буде заморожене. Також китайським організаціям та окремим особам заборонили здійснювати операції та співпрацювати з ними.

Речник китайського МЗС заявив, що останні продажі зброї "серйозно підривають суверенітет і інтереси безпеки Китаю, загрожують миру і стабільності в Тайванській протоці".