Китай наклав санкції на низку компаній зі США через продаж зброї Тайваню
У неділю, 7 січня, Китай оголосив про запровадження санкцій проти п’яти американських виробників військової техніки через продаж зброї Тайваню
Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Китаю.
Зокрема, серед компаній, на які наклали санкції, є BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat і Data Link Solutions.
МЗС Китаю наголосило, що майно цих компаній на території КНР буде заморожене. Також китайським організаціям та окремим особам заборонили здійснювати операції та співпрацювати з ними.
Речник китайського МЗС заявив, що останні продажі зброї "серйозно підривають суверенітет і інтереси безпеки Китаю, загрожують миру і стабільності в Тайванській протоці".
- 15 грудня Державний департамент США схвалив продаж обладнання на суму 300 мільйонів доларів для підтримки тактичних інформаційних систем Тайваню, що стало черговою допомогою острову у сфері оборони. Міністерство оборони Тайваню заявило, що продаж допоможе підтримувати ефективність систем спільного бойового командування й управління, що дасть змогу покращити інформування на полі бою.
- Пізніше речник МЗС Ван Веньбінь заявив, що Китай вживатиме контрзаходів проти компаній, причетних до продажу зброї Тайваню.
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