У КНДР заявили, що 1,4 млн громадян подали заявки на вступ до армії через напруженість із Південною Кореєю
Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що цього тижня близько 1,4 мільйона молодих людей подали заявки на вступ або повернулися до армії на тлі напруженої ситуації з Південною Кореєю
Про це повідомляє Reuters.
Як заявляє офіційне інформаційне агентство KCNA, молоді люди, зокрема студенти та представники молодіжних ліг, які подали заявки на вступ до армії, були сповнені рішучості боротися у "священній війні за знищення ворога зброєю революції".
На фотографіях, опублікованих KCNA, видно, що молоді люди підписують документи у невідомому місці.
Міністерство оборони Сеула не прокоментувало останній звіт KCNA, але попередило, що якщо Північна Корея завдасть шкоди безпеці південнокорейців, цей день буде "кінцем її режиму".
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