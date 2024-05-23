У КНР назвали наклепом заяву Британії про надання китайської зброї Росії
Китай оголосив, що заява Великої Британії про постачання КНР зброї до Росії, яку та використовує у війні проти України, є наклепом
Про це заявив речник китайського МЗС Ван Веньбінь, коментуючи слова міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, передає Укрінформ.
"Ми засуджуємо необґрунтовані та безвідповідальні наклепницькі висловлювання британських політиків на адресу Китаю", - повідомив спікер.
За його словами, "криза в Україні", як у Китаї називають війну РФ проти України, "затягнулась" через дії Сполученого Королівства та її союзників, що "завадили досягти миру" між Москвою та Києвом.
Ван Веньбінь також зазначив, що звинувачення КНР "не змінить неефективну позицію Лондона стосовно України".
"В українському питанні Китай завжди стояв на стороні миру та діалогу й надалі продовжуватиме докладати зусиль для відновлення переговорів і виступати проти підливання олії у вогонь. Водночас ми рішуче захищатимемо свої законні права та інтереси", - заявив він.
Також речник китайського МЗС додав, що Україна та РФ нібито були близькі до досягнення угоди про припинення війни.
"Проте через перешкоди з боку Великої Британії та інших країн конфлікт триває до сьогодні", - сказав спікер.
- 22 травня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Китай допомагає Росії зброєю для війни проти України.
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