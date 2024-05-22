Міноборони Британії: РФ отримує від Китаю летальну допомогу для війни проти України
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Китай допомагає Росії зброєю для війни проти України
Про це Шаппс сказав на Лондонській оборонній конференції, передає Independent.
"Сьогодні я можу розкрити, що у нас є докази співпраці Росії та Китаю щодо бойової техніки для використання в Україні. Оборонна розвідка США та Великої Британії може розкрити, що летальна допомога зараз летить з Китаю до Росії та в Україну", - сказав Шаппс.
Очільник британського міністерства оборони зазначив, що про посилення співпраці Китаю з РФ також свідчать інші факти.
"Той нещодавній візит (диктатора РФ Володимира Путіна в Пекін, - ред.), який ми побачили, зростання торгівлі між двома країнами на 64%, яке ми побачили, показує, що там насправді набагато глибші відносини. І це нові розвідувальні дані, завдяки яким я можу сьогодні розсекретити та розкрити цей факт. Я вважаю, що це досить суттєво", - сказав Шаппс.
Британський міністр також закликав союзників збільшити витрати на оборону.
"Світу час прокинутися. А це означає втілення цього моменту в конкретні плани та можливості. І це починається із закладення основи для загального збільшення витрат на наше колективне стримування", - сказав Шаппс.
Шаппс виголосив свою промову після того, як посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай продовжує постачати Росії технології для безпілотників та інгредієнти для пороху.
"КНР не може претендувати на повний нейтралітет у цій справі, вони фактично обирають сторону. Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації і мала б проблеми з переслідуванням за деякі з актів агресії", - сказала Сміт в інтерв'ю Politico.
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