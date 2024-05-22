Міноборони Британії: РФ отримує від Китаю летальну допомогу для війни проти України

Про це Шаппс сказав на Лондонській оборонній конференції, передає Independent.

"Сьогодні я можу розкрити, що у нас є докази співпраці Росії та Китаю щодо бойової техніки для використання в Україні. Оборонна розвідка США та Великої Британії може розкрити, що летальна допомога зараз летить з Китаю до Росії та в Україну", - сказав Шаппс.

Очільник британського міністерства оборони зазначив, що про посилення співпраці Китаю з РФ також свідчать інші факти.

"Той нещодавній візит (диктатора РФ Володимира Путіна в Пекін, - ред.), який ми побачили, зростання торгівлі між двома країнами на 64%, яке ми побачили, показує, що там насправді набагато глибші відносини. І це нові розвідувальні дані, завдяки яким я можу сьогодні розсекретити та розкрити цей факт. Я вважаю, що це досить суттєво", - сказав Шаппс.

Британський міністр також закликав союзників збільшити витрати на оборону.

"Світу час прокинутися. А це означає втілення цього моменту в конкретні плани та можливості. І це починається із закладення основи для загального збільшення витрат на наше колективне стримування", - сказав Шаппс.

Шаппс виголосив свою промову після того, як посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай продовжує постачати Росії технології для безпілотників та інгредієнти для пороху.

"КНР не може претендувати на повний нейтралітет у цій справі, вони фактично обирають сторону. Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації і мала б проблеми з переслідуванням за деякі з актів агресії", - сказала Сміт в інтерв'ю Politico.